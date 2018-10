Jérémie Jacob ne peut pas se plaindre chez les Sea Dogs

Même s’il connait des débuts modestes dans la LHJMQ, Jérémie Jacob fait l’unanimité dans le groupe d’entraîneurs des Sea Dogs de Saint-Jean. Le pilote Josh Dixon prédit d’ailleurs un bel avenir à son numéro 37 dans le circuit Courteau.

Le compliment est de taille puisque Saint-Jean aligne des jeunes patineurs de premier plan comme Josh Lawrence, William Poirier, Brady Burns, Anthony Boucher, Maxim Cajkovic, Yohan Plamondon, William Villeneuve, Charlie Desroches et Jérémie Poirier, pour ne nommer que ceux-là.

«Je pense que je m’arrange pas mal bien. C’est difficile, c’est une nouvelle ligue, mais c’est vraiment excitant. C’est beaucoup plus vite», raconte le patineur âgé de 17 ans.

Le jeune Jacob se dit satisfait de son temps de glace à Saint-Jean.

«Avec les quatre gars (Desroches, Lawrence, Villeneuve et Poirier) qui sont partis au Défi mondial U-17, je vais jouer sur la troisième ligne et j’aurai un peu de temps en avantage numérique. Je pense que le coach a confiance en moi et il me fait jouer dans différentes situations. Je ne peux pas me plaindre pour ma première année.»

En 14 rencontres en 2018-2019, il présente une fiche de 1-3=4.

Le joueur de 5 pieds 8 pouces et de 168 livres veut faire partie de la relance des Sea Dogs.

«Ils m’ont dit qu’ils ont des plans pour moi. C’est une équipe qui veut gagner et ils veulent que j’en fasse partie. C’est vraiment excitant pour moi.»

S’il rêve toujours au hockey professionnel, Jérémie Jacob reste réaliste.

«Je veux être capable de dire à la fin de la saison que j’ai donné tout ce que je pouvais. Que je sois repêché (par une équipe de la LNH) ou pas, je veux pouvoir dire que j’ai fait tout ce que je pouvais. Si je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez bon, c’est tout. Je veux donner mon 100% à chaque match.»

L’entraîneur Josh Dixon affirme que le patineur de Dieppe s’est rapidement imposé au sein d’une jeune équipe.

«Il a été une belle surprise pour nous cette saison, compte tenu du nombre de parties qu’il a manqué l’an dernier à cause de sa blessure (à l’épaule). C’est un joueur qui a beaucoup de vitesse, ce qui me permet de l’utiliser surtout au centre», raconte-t-il.

«Mais j’aime aussi l’utiliser à l’aile, sur un trio complété par Brady Burns et Anthony Boucher. Ils ont développé une belle chimie lors des entrainements. Pour le moment, Jérémie a plus le rôle de tuer des punitions, mais plus il va prendre de l’expérience, plus on va aussi l’utiliser en avantage numérique. Une chose est certaine, il a un bel avenir devant lui.»

Le pilote des Sea Dogs affirme que Jacob fait partie des plans de l’équipe à long terme.

«Je pense qu’il peut devenir un joueur régulier au sein des trois premiers trios de l’équipe. C’est un gars qui est capable de créer de l’offensive avec sa vitesse et c’est un joueur très difficile à contrer.»