La Vallée de l’Érable en bonne posture pour la 40e Finale des Jeux de l’Acadie

Luc Martin, conseiller municipal, Saint-Léonard; Marcel Levesque, maire, CRSA; France Roussel, maire, Drummond; Michel «Rocky» Ouellette, conseiller municipal, Grand-Sault; et Acajoux. - Gracieuseté

La région de la Vallée de l’Érable est prête pour le sprint final menant à la 40e Finale des Jeux de l’Acadie.

Les municipalités hôtesses – Grand-Sault, Drummond, Saint-Léonard et la Communauté rurale de Saint-André – dérouleront le tapis rouge du 26 au 30 juin 2019 pour fêter les quatre décennies du rassemblement sportif, culturel et social. C’est la première fois que quatre municipalités vont accueillir les Jeux.

«Au niveau des préparatifs, nous sommes exactement où on doit l’être sur l’échéancier. Les responsables des Jeux de l’Acadie ont eu l’occasion de visiter les installations durant la fin de semaine. On a une bonne liste de bénévoles intéressés à nous prêter main-forte. Chaque fois que je visite un commerce ou organisation, il y a des gens intéressés à devenir bénévole».

«Nous menons aussi une campagne de financement afin d’amasser les 350 000$ requis pour voir au bon déroulement de ces jeux pour nos jeunes», a ajouté Bertrand Beaulieu.

Le comité organisateurs a dévoilé le logo de l’événement lors de l’AGA de la Société des Jeux de l’Acadie, tenue en fin de semaine.

Le logo a été réalisé par la graphiste Suzanne Poirier de Merritt Press Ltd. Mme Poirier a voulu concevoir un logo dynamique et flamboyant.

«Les couleurs vibrantes et dynamiques de l’Acadie rappellent la joie de vivre contagieuse des Acadiens et des Acadiennes. Le rouge symbolise l’action et la passion», a indiqué Bertrand Beaulieu, président du comité organisateur.

«Le rouge symbolise l’action et la passion. Le jaune reflète le dynamisme, l’épanouissement et la vie. Le bleu évoque l’eau et l’infini alors que le vert associé à la nature, la foresterie et l’agriculture, représente bien notre région», a illustré M. Beaulieu.

Une vague met en relief les routes qui unissent les quatre communautés. Les lignes témoignent de l’importance de l’eau et l’omniprésence du fleuve Saint-Jean dans la Vallée de l’Érable. Les lignes représentent aussi la fertilité du sol et la richesse de la culture et du patrimoine d’une région reconnu pour sa vitalité agricole.

Le slogan «En feu pour les 40e Jeux de l’Acadie 2019» témoigne du dynamisme que souhaitent infusé les organisateurs. Un courant d’air aux couleurs de l’événement illustre le caractère propre à la Vallée de l’Érable.

«Le slogan se veut à la fois à l’image de notre organisation et souligner notre volet vie active. Non seulement nous brûlons d’envie d’accueillir la jeunesse acadienne, mais nos bénévoles sont tout feu tout flamme pour présenter une finale qui sera à la fois rassembleuse et mémorable», a exprimé M. Beaulieu.

Nouveau président

La Société des Jeux de l’Acadie a par ailleurs élu son nouveau président dimanche lors de son assemblée générale annuelle. Il s’agit d’Yves Arsenault, originaire de la région de Kent, qui est impliqué depuis longtemps dans les Jeux, y compris comme chef de mission de la Péninsule acadienne.