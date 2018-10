UNB, la «barrière psychologique» des Aigles Bleus

L’équipe de hockey masculine des Aigles Bleus de l’Université de Moncton aura tout un test sur les bras mardi soir, alors que les puissants Reds de l’Université du Nouveau-Brunswick seront de passage à l’aréna J.-Louis-Lévesque.

La troupe de Gardiner MacDougall occupe le premier rang au classement du Sport universitaire de l’Atlantique (SUA) avec un dossier étincelant de 7-0-1 (15 points).

Le Bleu et Or occupe pour sa part le cinquième échelon avec une fiche de 4-3-2 (10 points).

Les Reds ont remporté les deux premières confrontations de la saison entre les deux formations.

«C’est une grosse partie qui nous attend», convient l’entraîneur-chef Judes Vallée.

«Nous avons presque gagné notre dernière partie contre eux (les Aigles Bleus menaient 4 à 2 en troisième période et les Reds ont marqué le but victorieux avec six secondes à écouler au match). Il y a une sorte de barrière psychologique à traverser avec eux. Nous en avons d’ailleurs discuté à l’entraînement de lundi», ajoute-t-il.

«Il nous faut une victoire pour reprendre notre confiance.»

Même si l’U de M disputera une troisième rencontre en six jours, l’attaquant Maxime St-Cyr assure que tout le monde sera prêt à affronter la machine des Reds.

«Nous sommes capables de les battre», affirme le numéro 91.

«Nous voulons montrer à la ligue que Moncton n’est pas une équipe qu’on peut prendre à la légère cette année. Nous avons eu un bon entraînement lundi et nous serons prêts pour mardi soir.»

Par ailleurs, l’Université de Moncton a dévoilé lundi l’identité de ses athlètes par excellence de la dernière semaine d’activités et l’honneur va à Félix Robichaud et Carol-Ann MacDonald.

L’attaquant de deuxième année a marqué trois buts samedi face aux Tigers de l’Université Dalhousie pour mener son équipe à un gain de 5 à 1.

Cette victoire permettait au Bleu et Or de se qualifier pour le tournoi éliminatoire pour la première fois depuis 2012.

MacDonald, de son côté, a terminé au cinquième rang lors des championnats de cross-country du SUA, samedi à Halifax.

L’étudiante de quatrième année en nutrition a franchi les 8 km dans un temps de 30m43s.