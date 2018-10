Jennifer Arsenault, la force tranquille des Aigles Bleues

Si vous vous attendez à voir Jennifer Arsenault fracasser des bâtons sur les murs, renverser des poubelles ou crier à tue-tête, vous allez être amèrement déçu. La vétérane préfère prêcher par l’exemple plutôt que de dire quoi faire à ses coéquipières. Exactement le genre d’athlète dont tous les entraîneurs rêvent.

Vous ne verrez pas souvent son nom sur la feuille de pointage.

Mais si le Bleu et Or quitte la patinoire avec une victoire, vous pouvez parier votre maison que Jennifer Arsenault a eu un gros mot à dire là-dedans.

Depuis trois ans, elle est une force silencieuse à la ligne bleue de l’U de M.

«Je ne suis pas quelqu’un de très vocal dans la chambre. Je montre plus mon leadership sur la glace et de la façon dont je me comporte en dehors de la patinoire. Je ne suis pas celle qui va parler le plus», raconte la patineuse originaire de Notre-Dame-de-Kent.

«J’ai pas mal le même rôle que les années précédentes je veux être une leader et faire ma job sur la glace en défensive. Je veux bien jouer dans mon territoire, et cette saison, j’essaie de travailler plus sur mon offensive», ajoute-t-elle.

L’étudiante en criminologie est l’une des capitaines adjointes du Bleu et Or cette saison.

«J’ai un rôle à jouer, mais il y a beaucoup de leaders dans l’équipe. Les entraîneurs auraient pu donner cette lettre à d’autres», précise-t-elle avec modestie.

L’Acadienne âgée de 21 ans dit adorer son rôle de mentor pour les plus jeunes de l’équipe.

«Nous avons de très bonnes recrues et elles nous aident déjà beaucoup. Ce sont des filles qui veulent apprendre et qui écoutent les conseils qu’on peut leur donner. Sur la glace, c’est facile de jouer avec elles parce qu’elles ont beaucoup de talent.»

Pour celle qui a grandi en regardant les Aigles Bleues, porter le gilet bleu et or se veut un véritable privilège.

«J’ai toujours voulu jouer avec les Aigles Bleues. C’est un rêve pour moi de jouer à ce niveau. Il y a beaucoup de filles qui rêvent de jouer pour cette équipe. Je le fais avec beaucoup de fierté.»

Même si son équipe connaît un début de saison couci-couça, Arsenault est convaincu que le groupe peut viser haut en 2018-2019.

«Je veux gagner le SUA et me rendre au national. On a une équipe rapide et c’est vraiment un gros avantage. Si on peut bien maîtriser nos systèmes de jeu, ça va nous aider plus tard dans la saison.»

L’entraîneur-chef Marc-André Côté peut dormir tranquille quand Jennifer Arsenault saute sur la patinoire.

«J’aime beaucoup sa constance et son désir de vouloir progresser tous les jours. On sait toujours à qui s’attendre d’elle chaque soir», explique-t-il.

Le pilote aime aussi ses qualités humaines dans le vestiaire.

«Quand elle parle, les autres écoutent. Et juste de la façon dont elle joue, c’est un modèle pour le reste de l’équipe. Elle apporte beaucoup d’énergie et d’enthousiasme. J’aime l’intensité qu’elle met dans son jeu. Jennifer est une partie importante de notre brigade défensive.»