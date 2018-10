Les Cavalières à la recherche d’un 5e sacre

Émilie Losier (L'Odyssée), Danie Halloran et Karine Cormier (Louis-J.-Robichaud), Madeleine Richard (Clément-Cormier), Gabrielle Arseneau et Mélissa Laplante (Mathieu-Martin). - Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette

Les Cavalières de l’école Clément-Cormier, de Bouctouche, demeurent l’équipe la plus titrée de la Classique de hockey des écoles secondaires de Moncton, avec quatre sacres depuis la création de la division féminine, en 2001. L’édition 2018 espère donc ajouter une cinquième bannière à cette belle récolte.

«On a une des équipes les plus fortes qu’on a eue au cours des quatre dernières années», mentionne la capitaine adjointe Madeleine Richard.

«On a aussi un très bon système de jeu et une très bonne chimie. Il n’y a pas de drame dans le groupe, toutes les filles s’entendent bien et on travaille vraiment bien ensemble.»

Les Vedettes de l’école Mathieu-Martin ont bien l’intention de leur mettre des bâtons dans les roues.

«Ça fait depuis plusieurs années que l’équipe devient de plus en plus forte. Cette saison, on a vraiment une bonne équipe. On a un groupe de vétéranes qui est là depuis plusieurs saisons et on veut terminer notre carrière avec une bannière. Je pense que nous avons le potentiel pour nous y rendre», indique la cocapitaine, Gabrielle Arseneau.

«On a perdu en demi-finale contre Clément-Cormier l’an passé, et cette année on aimerait finir ça avec une victoire», enchaîne Mélissa Laplante, l’autre cocapitaine de la formation de Dieppe.

Du côté des Patriotes de l’école Louis-J.-Robichaud, on souhaite remporter un premier titre lors de cet événement prestigieux.

«On aimerait atteindre la finale», précise la capitaine Danie Halloran.

On a beaucoup de jeunes dans l’équipe, mais tout le monde travaille fort. Je pense qu’on pourra se rendre loin.»

Chez les Olympiennes de l’école l’Odyssée, on souhaite simplement s’éclater.

«Cette saison, on veut juste pas mal s’amuser», admet la gardienne Émilie Losier.

«Même si on ne joue pas dans la ligue scolaire cette saison, on veut quand même gagner des parties ici et là. On va participer à plusieurs tournois et essayer de gagner et de causer des surprises.»