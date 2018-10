Les Nor’Easters et le Most Wanted entreprennent leur quête du bon pied

Les Nor’Easters des Maritimes ont commencé le Championnat mondial de ballon sur glace de brillante façon, mardi, en remportant leurs deux premiers matchs au Schwan Super Rink de Blaine, dans l’État du Minnesota.

Les Nor’Easters, qui compétitionnent dans la division Mixte, ont signé des victoires de 3 à 1 contre les Dingoes Gold de l’Australie et de 4 à 0 face aux Ice Ducks du Japon.

Dans le premier duel, Keith Comeau, Lucien Vautour et le capitaine Marcelin Vautour ont réussi à tromper la vigilance du gardien australien. Hubert Blanchard et Patrick Bujold ont été crédités d’une passe chacun.

Un peu plus tard dans la journée, Keith Comeau et Patrick Bujold ont récolté deux buts chacun contre les Japonais. Des mentions d’aide ont été allouées à Hubert Blanchard, Lucien Vautour, Guillaume Caissie, Matthew Wainman et Heidi Caldwell.

Kathleen O’Brien a obtenu le jeu blanc.

«Je suis un peu surpris d’avoir marqué autant de buts aujourd’hui, mais avec un gars comme Hubert Blanchard à mes côtés ça peut juste bien aller», affirme Keith Comeau avec humour.

«Nous sommes très satisfaits de nos deux victoires. En même temps, notre gros match en ronde préliminaire, c’est contre le Broom-Shak. C’est une équipe avec beaucoup de vitesse et nous devrons de trouver une façon de les suivre. Cela dit, nous sommes convaincus d’avoir les éléments pour compétitionner avec eux», ajoute Comeau.

Les Nor’Esters affronteront justement le Broom-Shak Bécancour dès mercredi matin. Plus tard dans la journée, il se mesurera au Rage d’Alkatchetario.

Dans la division Maîtres, après avoir encaissé un revers de 4 à 0 aux mains du HPQ Silicon, le Most Wanted s’est bien ressaisi en venant à bout des Fat Selects par la marque de 4 à 1.

Jeff Plourde a été la grande vedette offensive du Most Wanted avec un tour du chapeau. René Savoie a complété la marque. Martin D’Astous, avec deux passes, de même que Dave Cowan et Serge Chouinard, avec une passe chacun, ont également contribué sur le plan offensif.

Jocelyn Boutot a empoché le gain devant le filet du Most Wanted.

«Dans le premier match, le HPQ Silicon a été plus rapide que nous, mais nous n’avons quand même pas bien joué en général», révèle Jeff Plourde.

«Ç’a beaucoup mieux été la partie suivante. Nous avons vraiment joué un gros match contre les Fat Selects. Tous les gars se sont donnés à 200%. Le deuxième effort était là comme on dit. J’ai peut-être marqué trois buts, mais ce sont mes coéquipiers qui ont travaillé dur. Nous avons affronté les deux meilleures équipes sur papier aujourd’hui. Pour le reste du tournoi, je dirais que notre destinée est entre nos mains. Nous n’avons plus qu’à gagner le restant de nos matchs préliminaires afin de nous qualifier pour la finale», ajoute Jeff Plourde.

Blanchi de la feuille de pointage, Euclide Blanchard n’en a pas moins apprécié sa première journée au Mondial.

«Ç’a été une première journée positive», raconte le vétéran âgé de 60 ans.

«La première fois que je suis embarqué sur la glace, j’ai tout de suite réalisé que l’Ouest m’avait fait perdre des belles années, ajoute Blanchard en riant. En tout cas, ça va être dur de jouer sept matchs en quatre jours. Dans mon temps, tu jouais trois ou quatre parties préliminaires, puis la demi-finale et enfin la finale. Ça va être difficile, mais je m’amuse beaucoup.»

Mercredi, le Most Wanted poursuivra sa route en affrontant d’abord le Home Grown en matinée, puis ensuite le Radical Steel plus tard dans la journée. On parle ici de deux clubs qui sont à la portée du Most Wanted.