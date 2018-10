Ringuette: l’Attack de l’Atlantique répétera-t-elle ses exploits?

Maintenant que l’Attack de l’Atlantique a savouré un premier championnat dans la Ligue nationale de ringuette, le principal défi pour la troupe de Gilles Proulx sera de démontrer qu’elle a assez d’appétit pour conserver son titre. Et cela, peu importe le sport, c’est loin d’être gagné.

Proulx est d’ailleurs le premier à admettre que c’est sa seule petite crainte concernant cette nouvelle saison qui bat son plein depuis déjà deux semaines.

«Est-ce que les filles seront moins affamées? J’ai une petite crainte, mais en même temps je n’y crois pas. Cela dit, ce sera sans doute notre plus grand défi», affirme Gilles Proulx, «Déjà qu’il y a une grande parité à travers la ligue, toutes les équipes vont être doublement motivées à vouloir nous battre», mentionne le pilote de l’Attack.

Jenny Snowdon, elle, croit au contraire que les filles vont très bien négocier avec la pression qui accompagne le rôle de championnes en titre.

«Je crois même que nous serons encore plus affamées, dit-elle. Nous savons maintenant ce qu’il faut faire pour atteindre le sommet. Et honnêtement, tout ce que nous avons à faire est de jouer comme nous l’avons fait la saison dernière. C’est-à-dire de jouer en équipe et de rester positives. Bien sûr, il faudra aussi développer de nouveaux trucs afin de rester imprévisibles», raconte-t-elle.

«Après tout, il y a toujours place à l’amélioration et je crois sincèrement que nous pouvons être encore meilleures et plus fortes que la saison dernière», mentionne Jenny Snowdon.

La co-capitaine Josée Doiron abonde dans le même sens.

«C’est évident que les autres équipes vont vouloir nous battre et que nous aurons beaucoup de pression. Mais je crois que nous serons prêtes. Nous savons à quoi nous attendre. Surtout que nous sommes un groupe de filles qui déteste perdre. Nous allons y aller une partie à la fois. Mais notre but ultime est d’aller gagner une autre médaille d’or à la fin de la saison», révèle la vétérane.

Victime encore une fois d’un drôle de calendrier, ce n’est que ce week-end que l’Attack disputera un premier match. Certaines équipes ont pourtant déjà six rencontres derrière la cravate. C’est le cas du Lightning de Richmond Hill (2-4-0, 4 pts), leurs adversaires pour les trois rencontres prévues en fin de semaine à l’aréna de Cocagne.

Les deux premiers duels seront présentés samedi (11h45 et 19h), puis un troisième match aura lieu dimanche matin (11h).

Même si le Lightning montre une fiche négative, les filles de l’entraîneur Gilles Proulx devront néanmoins se méfier de la force de frappe offensive des Ontariennes qui peuvent compter sur des joueuses de la trempe de Lindsea Barbosa, Chantal Gauthier, Shelby Stinson, Melissa Simone, Abby Richardson et Megan Gibson. De plus on dit beaucoup de bien de la recrue Liza Roik.

«Notre grande force sera encore notre profondeur à l’attaque, indique Gilles Proulx. Nous avons trois trios pour compter des buts, un luxe que peu d’équipes possèdent.»

Martine Caissie, les soeurs Snowdon (Jenny et Britney), les soeurs Proulx (Joëlle et Miguelle), Dominik LeBlanc et Josée Doiron sont les principales têtes d’affiche offensives de l’équipe.

Perte d’éléments importants

Comme c’est le cas chaque saison, quelques soldats sont partis et d’autres viennent se greffer. L’Attack a perdu deux éléments importants pendant la saison morte: Kelly Snowdon et Kirsti Mason. Snowdon a décidé d’accrocher ses patins, alors que Mason a décidé de mettre ses efforts sur son poste d’entraîneure-chef d’Équipe Île-du-Prince-Édouard en vue des Jeux du Canada qui auront lieu en février à Red Deer, en Alberta.

Cela dit, Gilles Proulx pourra compter sur l’entrée en scène de l’Ontarienne Gabrielle Dagenais, le retour au jeu de Stéphanie Robichaud et la présence à temps plein de la jeune Madisson Gaudet qui, la saison dernière, avait le statut de joueuse affiliée.

Si Proulx se dit très heureux de la présence de Robichaud et Dagenais au sein de sa brigade défensive, il croit par ailleurs que l’ajout de Gaudet est tout aussi important.

«Madisson est prête pour cette étape. Il lui reste bien sûr à acquérir de l’expérience, mais elle apporte au club beaucoup de vitesse et un beau talent de passeuse. Je la vois comme une petite Josée Doiron. Stéphanie, on sait déjà ce qu’elle peut apporter à l’équipe. Quant à Gabrielle, elle m’a impressionné au camp malgré ses 18 ans. Elle a un beau potentiel», indique Proulx.

La vétérane Josée Doiron croit elle aussi que les nouvelles venues vont s’avérer de solides additions.

«C’est sûr que nous allons manquer Kelly et Kirsti. Ce sont deux bonnes amies. Mais l’ajout de Madisson, Stéphanie et Gabrielle va faire en sorte que nous serons aussi solides que la saison dernière», estime Doiron.

Questionnée sur son propre statut, elle qui comme certaines autres joueuses font l’objet de rumeurs comme quoi il pourrait s’agir de leur dernière campagne, Doiron n’a pas hésité à donner l’heure juste.

«Chaque saison, tu perds quelques joueurs et des nouvelles arrivent. Avec la médaille d’or de ce printemps, je ne te cacherai pas que quelques filles y ont pensé fort avant de revenir. Mais le fait que le championnat canadien aura lieu cette fois-ci à l’Île-du-Prince-Édouard (Charlottetown et Summerside) a aidé à nous convaincre. Nous prenons ça une année à la fois. Ça demande à chaque fille quand même beaucoup de sacrifices et de dévouement pour jouer dans cette ligue», souligne avec raison la doyenne du club qui célébrera ses 32 ans en novembre.

Notons par ailleurs que la gardienne Amélie Duguay, de même que les attaquantes Monica Collette, Cloé LeBlanc, Bianca Roche et Mariah Crowley seront les joueuses affiliées pour la saison 2018-2019.

«Ce sont toutes des filles qui vont jouer des rôles importants dans leur équipe provinciale aux Jeux du Canada en février, confie Gilles Proulx. Bianca et Mariah avec l’Île-du-Prince-Édouard, Amélie, Cléo et Monique avec Équipe Nouveau-Brunswick. Nous allons de plus prêter deux de nos régulières à Équipe N.-B. pour les jeux, soit Britney Snowdon et Madisson Gaudet.»

Alignement 2018-2019

Gardiennes

No Naissance Domicile

29 Amélie Duguay* 2001 Dieppe

30 Karine Doiron 1994 Sainte-Anne-de-Kent

31 Nathalie Poirier 1996 Dieppe

Défenseurs

2 Renée Richard 1996 Grande-Digue

4 Gabrielle Dagenais 2000 Timmons, Ont.

6 Ashley Hollis 1996 Stratford, Î.-P.-É.

7 Jessica Snowdon 1992 Moncton

10 Kim Melanson 1996 Shediac

12 Natasha Mills 1996 Notre-Dame

14 Isabelle Cormier 1996 Dieppe

20 Stéphanie Robichaud 1993 Grande-Digue

Attaquantes

3 Monica Collette* 2000 Dieppe

5 Madisson Gaudet 2000 Grand-Barachois

16 Josée Doiron 1986 Cap-Pelé

17 Jenny Snowdon 1997 Moncton

18 Jocelyne Landry 1987 Memramcook

22 Joëlle Proulx 1991 Dieppe

24 Cloé LeBlanc* 2002 Memramcook

25 Bianca Roche* 2000 Souris, Î.-P.-É.

27 Dominik LeBlanc 1996 Dieppe

28 Mariah Crowley 2001 Charlottetown, Î.-P.-É.

71 Britney Snowdon 2000 Moncton

77 Martine Caissie 1993 Bouctouche

99 Miguellle Proulx 1996 Dieppe

* Joueuses affiliées.