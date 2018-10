Une 44e Classique de hockey des écoles secondaires qui s’annonce chaudement disputée à Moncton

Les joueurs des Matadors de l’école Mathieu-Martin ont du pain sur la planche pour cette 44e Classique de hockey des écoles secondaires de Moncton. Au cours de l’histoire, pas moins de huit formations de l’établissement de Dieppe ont soulevé le trophée emblématique au terme du dernier match de la compétition. Pour les joueurs d’Éric Prillo, l’objectif est donc très clair.

«On aimerait gagner, mais on veut surtout se rendre le plus loin qu’on peut», raconte le capitaine Christian Richard.

«Je pense que c’est possible parce que nous avons beaucoup de vétérans qui sont de retour cette saison. On a eu l’aide des Flyers (midget AAA), avec le retour de Julien Hébert (un attaquant) et William Bourque (un défenseur). Ces deux gars-là devraient nous aider à nous rendre loin.»

Les joueurs en bleu et jaune auront une certaine pression sur les épaules puisque les Matadors avaient connu une sortie rapide du tournoi en 2017.

«On ne ressent pas vraiment de pression, mais c’est certain que ce serait bien de gagner une neuvième fois.»

Le gardien des Olympiens de l’école l’Odyssée, Patrick LeBlanc, estime que son équipe aura son mot à dire dans cette compétition.

«On va donner le maximum, jouer physique et foncer au filet. On s’est rendu en finale il y a deux ans et on va essayer de répéter ça», explique-t-il.

Du côté des Cavaliers de l’école Clément-Cormier, de Bouctouche, on espère brouiller les cartes.

«On veut essayer de se rendre jusqu’en finale. On a une meilleure équipe que lors des dernières saisons et on va mettre l’effort pour y arriver», mentionne le capitaine Nicolas Bastarache.

«On a une équipe très rapide et qui contrôle bien la rondelle», ajoute-t-il sans hésitation.

Sauf que les Patriotes de l’école Louis-J.-Robichaud de Shediac ont aussi l’intention de prendre part à la grande danse finale.

«On veut jouer le dimanche (la finale), c’est ça l’objectif», affirme le capitaine Yanic Doiron. «Le vouloir est là et on a un bon esprit d’équipe. On est vite, on est fort et on peut se rendre loin.»

La division 1, qui regroupera toutes les équipes francophones, comprend un total de neuf équipes.

Il y a cinq équipes qui se battront pour le titre dans la division 2, alors que la division féminine comprendra sept formations.

Les Royals de l’école Riverview High (division 1), les Sonics de l’école Sussex High (division 2) et les Flames de l’école Sir John A. MacDonald avaient remporté les grands honneurs en 2017.

Les Tommies de l’école James M Hill avaient été les premiers champions de l’événement, en 1975.

Au fil des ans, la liste des champions comprend les équipes Iskra Smrecina (Tchécoslovaquie) en 1990 et 1991, les Gouverneurs de Ste-Foy (Québec) en 1994, les Sélects de Budapest (Hongrie) en 1997 et le Zvolen Hockey Club (Slovaquie) en 2000.

Les organisateurs espèrent attirer plus de 3000 spectateurs pour la finale, qui sera disputée le dimanche 25 novembre à 14h au Centre Avenir, de Moncton.

Quelques rencontres seront aussi disputées au Centre Superior Propane et à l’aréna J.-Louis-Lévesque.

Le match d’ouverture du tournoi mettra en vedette les champions en titre (Riverview High) ainsi que l’école la plus titrée (Mathieu-Martin) le 22 novembre à 19h au Centre Avenir.