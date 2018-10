Une victoire émotive pour les Aigles

Grosse victoire. Grosse grosse grosse victoire des Aigles Bleus!

Une victoire des Aigles Bleus de l’Université de Moncton (5-3-2, 12 points) contre les Reds de l’Université du Nouveau-Brunswick (7-0-2, 16 points), c’est aussi rare qu’un passage de la comète de Haley. Ou presque.

Mais mardi soir, le groupe de Judes Vallée a sorti le grand jeu pour offrir aux partisans de l’équipe une première victoire face à la grosse machine rouge depuis la saison 2015-2016.

C’est un but de Carl Marois en tirs de barrage qui a jeté la frénésie dans la foule et qui a permis au Bleu et Or d’amasser un point dans une cinquième rencontre de suite.

«On est content parce que ça fait longtemps qu’on espère gagner contre cette équipe-là. Ils sont premiers au Canada présentement et on savait que ce ne serait pas un match facile», racontait l’entraîneur-chef Judes Vallée.

«Une victoire contre UNB, pour les Acadiens, c’est comme une victoire des Canadiens contre les Bruins de Boston. C’est une grosse machine de hockey. J’étais convaincu qu’on les battrait cette saison, je ne pensais juste pas que ce serait en octobre. Notre prochain défi, c’est d’aller les battre chez eux», ajoute-t-il.

Le pilote de l’U de M a évidemment salué le travail de son gardien (Étienne Montpetit), qui a repoussé 43 tirs et réussis tous les arrêts en tirs de barrage.

«Notre gardien a mis une planche de contre-plaqué devant son filet ce soir. Je suis content de ma gang. On a travaillé fort. Cette victoire est très grosse pour notre confiance. Ça nous prouve qu’on est capable de jouer au hockey. Mais je pense que le meilleur reste à venir.»

Étienne Montpetit était visiblement épuisé, mais satisfait après cette victoire presque historique.

«C’est spécial et ça faisait longtemps qu’on ne les avait pas battus. On montre que la mentalité est différente cette saison et on a envoyé un message au reste de la ligue ce soir. Mon travail, c’est de donner une chance de gagner à mon équipe de gagner à chaque match.»

Le capitaine Thierry Comtois affichait aussi un grand sourire.

«C’est quelque chose de plaisant. Il y avait beaucoup de mental là-dedans. Plusieurs gars ont embrayé au bon moment. Tout le monde a contribué.»

Les visiteurs ont complètement dominé le premier engagement, mais heureusement pour le Bleu et Or, leur gardien était en grande forme.

Étienne Montpetit a bloqué 19 des 20 rondelles dirigées vers lui, cédant seulement devant Cam Brace (en avantage numérique).

Les locaux ont relevé la tête en deuxième période avec une pétarade de 14 tirs et deux buts, ceux de Robbie Graham et de Marc-Anthony Therrien.

Mais UNB a profité d’une supériorité numérique en fin d’engagement pour créer l’égalité 2 à 2.

Maxime St-Cyr et Matt Murphy ont trouvé le fond du filet au dernier tiers pour envoyer les deux équipes en prolongation.

Étienne Montpetit a tout bloqué et Carl Marois a déjoué Alex Dubeau pour mettre un point d’exclamation à cette superbe victoire.