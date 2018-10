Ballon sur glace: le Most Wanted au pied du mur

Le Most Wanted n’a plus vraiment le choix au Championnat mondial de ballon sur glace qui bat son plein actuellement au Schwan Super Rink de Blaine, dans l’État du Minnesota. Pour participer à la finale de la division Maîtres, il doit absolument remporter ses trois derniers duels en ronde préliminaire, dont celui contre les Sun Devils des États-Unis, et souhaiter que cette dernière s’incline aussi devant le HPQ Silicon du Québec.

Le Most Wanted s’est d’abord drôlement compliqué la vie en annulant 1 à 1 face au Home Grown des États-Unis, mercredi matin. René Savoie a été le buteur du Most Wanted.

En après-midi, l’équipe s’est heureusement bien reprise en l’emportant 1 à 0 devant le Radical Steel de la Nouvelle-Écosse. Dave Cowan a été l’unique buteur de la rencontre. Jocelyn Boutot a enregistré le jeu blanc.

«Ç’a été un verdict nul crève-coeur, avoue le vétéran Euclide Blanchard. Nous menions 1 à 0 avant que les États-Unis ne parviennent à créer l’égalité avec seulement deux minutes à jouer dans le match. En tout cas, il n’y en a pas de facile. Les matchs sont serrés. Nous avons maintenant notre sort entre nos mains.»

«Nous voulons trois autres victoires afin de jouer pour l’or. Il faut y croire. La preuve, j’ai compté un but dans un Mondial», révèle pour sa part l’auteur du but vainqueur face au Radical Steel, Dave Cowan.

Le Most Wanted poursuit sa ronde préliminaire jeudi en disputant la victoire aux Blazers de Calgary et aux Dingoes de l’Australie. Il s’agit de deux formations qui ne devraient pas causer trop de problèmes au Most Wanted.

Dans la division Mixte, les Nor’Easters des Maritimes ont aussi commencé difficilement la journée en encaissant un revers de 3 à 0 aux mains du Broom-Shak de Bécancour.

Ils se sont heureusement plus que bien repris en après-midi en massacrant le Rage d’Alkatchetario par la marque de 7 à 0.

Lucien Vautour (2), Patrick Bujold (1-2), Keith Comeau (1-1), Philippe Robichaud (1-1), Matthew Wainman (1-1) et Kenny Watkins ont inscrit les buts des Nor’Easters.

Kathleen O’Brien a obtenu le blanchissage.

La fiche des Nor’Easters est maintenant de trois victoires contre une défaite, ce qui lui procure la deuxième position dans la section Verte derrière les Coyotes de l’Ontario (4-0). Les Nor’Easters compléteront leur ronde préliminaire jeudi en affrontant le Regal Beagle.