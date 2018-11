Le Most Wanted a le contrôle de sa destinée

Après avoir remporté ses deux matchs de façon décisive, jeudi, le Most Wanted a officiellement son sort entre les mains au Mondial de ballon sur glace présenté à Blaine, dans l’État du Minnesota. L’équipe composée d’Acadiens et de Québécois s’assurera d’une place en finale de la division Maîtres s’il parvient à battre les Sun Devils des États-Unis, vendredi matin. En cas de défaite, ce sera le match pour la médaille de bronze pour ces vétérans âgés de 40 ans et plus.

Le Most Wanted a d’abord défait les Blazers de Calgary par la marque de 4 à 1, jeudi.

Jeff Plourde, avec un doublé, a mené la charge. René Savoie (1-2) et Dany Boutin ont complété la marque.

Puis en après-midi, l’équipe a blanchi les Dingoes de l’Australie au compte de 4 à 0.

René Savoie, Stéphane Malenfant, Michel D’Astous et Martin D’Astous ont été les marqueurs du Most Wanted. Jeff Plourde a obtenu deux mentions d’aide.

«C’est simple, si nous battons les États-Unis nous passons en finale et si nous perdons nous allons jouer pour le bronze», a résumé Euclide Blanchard.

«C’est sûr que la motivation va être là, confie pour sa part Jeff Plourde. Je trouve que nous jouons de mieux en mieux. Les gars se voient mieux sur la glace. Il ne faut pas oublier que nous sommes habituellement des adversaires.»

René Savoie estime pour sa part que le plus important face aux Sun Devils sera d’éviter les erreurs en zone défensive.

«C’est clair qu’il faut jouer solidement en défensive. Il faudra aussi limiter les revirements et éviter le banc des pénalités», révèle Savoie.

Les Nor’Easters en demi-finale

Les choses vont plutôt bien aussi pour les Nor’Easters des Maritimes dans la division Mixte. La preuve, ils participeront vendredi à la ronde des demi-finales alors qu’ils feront face aux coriaces Coyotes de l’Ontario.

«Nous avons confiance, assure Keith Comeau. Nous avons plusieurs bons jeunes joueurs dans l’équipe et nous voulons absolument ramener une médaille. Et la médaille que nous voulons, c’est l’or. Nous la voulons à tout prix. Nous allons montrer aux Coyotes que nous avons aussi du caractère.»

Plus tôt aujourd’hui, les Nor’Easters ont complété leur ronde préliminaire en livrant un verdict nul de 1 à 1 au Regal Beagle.

Keith Comeau a réussi l’unique but des représentants des Maritimes.