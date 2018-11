Les Républicains de la CDJ tentent de remporter un 3e sacre historique à Tracadie

L’élite senior du soccer interscolaire AAA a rendez-vous à Tracadie, ce samedi, où seront présentés les Championnats provinciaux masculin et féminin de l’ASINB.

Chez les garçons, il sera intéressant de voir si les Républicains de la Cité des Jeunes d’Edmundston parviendront à rafler une troisième bannière consécutive. Ce serait du jamais vu dans l’histoire du soccer masculin AAA. Du moins depuis 1980, année où l’ASINB a commencé à comptabiliser le tout.

Les Républicains devront toutefois se méfier des Rebelles de l’École secondaire Népisiguit de Bathurst, ainsi que des Black Kats de Fredericton High. À moins bien sûr que les Bisons de W.-A.-Losier de Tracadie ne viennent brouiller les cartes, mais ce serait une grande surprise.

Les demi-finales opposeront l’ÉSN à la CDJ (La Source), ainsi que WAL et Fredericton (WAL) à 11h30. La finale sera disputée à 15h30 à la polyvalente.

Chez les filles AAA, les championnes en titre, les Black Kats de Fredericton High, seront bien sûr à surveiller. Il ne faudrait toutefois pas prendre à la légère les River Hawks de Rothesay Netherwood, le Rebelles de l’ÉSN et les Vedettes de Mathieu-Martin de Dieppe. En fait, bien malin celui ou celle qui peut prédire un vainqueur parmi ce quatuor.

À 9h30, les demi-finales mettront aux prises les Vedettes et les River Hawks (La Source), de même que les Rebelles et les Black Kats (WAL). La finale aura lieu à 13h30 à la polyvalente

Division AA

Les championnats AA prendront par ailleurs l’affiche à Bathurst.

Et tant chez les garçons que chez les filles, on est déjà assuré de couronner de nouveaux champions puisque les Spartans de St. Stephen (garçons) et les Titans de Tantramar (filles) n’ont pas réussi à se qualifier pour le grand rendez-vous.

Chez les garçons, les Prédateurs de Roland-Pépin de Campbellton sont définitivement sur les rangs, eux qui ont remporté leurs 12 parties cet automne.

Les Patriotes de Louis-J.-Robichaud de Shediac, les Vikings de Southern Victoria et les Red Hawks de Rothesay High sont les autres formations en lice.

Les Prédateurs affronteront les Vikings dans l’une des deux demi-finales (Bathurst High). L’autre opposera les Patriotes aux Red Hawks (ÉSN). Les deux matchs auront lieu à 11h30. La finale suivra à 15h30 à Bathurst High.

Du côté féminin, les Hawks de Nackawic sont vues comme les favorites puisqu’elles n’ont pas encore subi la défaite cet automne. Cependant, comme un championnat se gagne sur le terrain, il ne faudrait pas sous-estimer les chances des Prédatrices de Roland-Pépin, des Tommies de James M. Hill et des Vikings de Southern Victoria.

Les demi-finales auront lieu à 9h30 et mettront aux prises Roland-Pépin et Southern Victoria (Bathurst High), ainsi que James M. Hill et Nackawic (ÉSN). La finale aura lieu à 13h30 à Bathurst High.

Division A

Enfin, les formations de niveau A se feront face à l’école Hartland High.

Comme c’est le cas au niveau AA, de nouveaux champions seront couronnés puisque les River Hawks de Rothesay Netherwood (garçons) et les Hawks de Nackawic ne seront pas du concours.

Chez les garçons, on retrouve deux formations francophones parmi les quatuors, soit les Corsaires de Mgr-Marcel-François-Richard de Saint-Louis-de-Kent et les Jaguars de Samuel-de-Champlain de Saint-Jean. Les deux autres clubs en lice sont les représentants de Sir James Dunn Academy et les Panthers de Petitcodiac.

Chez les filles, les Corsaires de MMFR, les Huskies de Hartland, les Blue Devils de Stanley et les Lakers de Harvey se feront la lutte.

La finale féminine aura lieu à 13h30 et les garçons suivront à 15h30.