Le Blizzard fait le plein de points

Le Blizzard d’Edmundston s’est rempli les poches avec des points, dans une fin de semaine particulièrement occupée dans la Ligue de hockey des Maritimes.

La troupe de Ryan Salvis (9-7-2-0, 20 points) a récolté cinq points sur une possibilité de six en l’espace de trois jours, pour rattraper les Tigres de Campbellton (9-4-0-2, 20 points), au deuxième rang de la division Eastlink Nord.

Le Blizzard a d’abord renversé ses rivaux du Madawaska, les Rapides de Grand-Sault (4-9-1-0, 9 points), vendredi soir au Centre E.&P. Sénéchal.

Le gardien Ewan MacDonald a bloqué les 33 tirs dirigés vers lui pour mener son équipe à un gain de 4 à 0. Il s’agissait d’un premier jeu blanc pour le Blizzard cette saison.

Aaron Brown (avec son premier dans le junior), Sam King, Logan Johnston et Tristan Mercure ont touché la cible. Mentionnons également les deux passes de Keenan Gillis dans la victoire.

Samedi soir, les champions en titre ont signé un triomphe de 3 à 2 contre les puissants Ramblers de Amherst (12-5-0-0, 25 points).

Le premier but en carrière de Samuel LeBlanc a mené les locaux à la victoire. Malcolm Arseneau (1er) et Logan Johnston (8e) ont réussi les deux autres buts des gagnants, qui évoluaient devant une foule de 2825 partisans au Centre Jean-Daigle.

L’Acadien Casey Fox (originaire de Rivière-Verte), à son dernier match junior dans sa ville natale, a brillé pour les Ramblers, avec un but (son 8e) et la troisième étoile de la rencontre.

Le Blizzard a conclu cette fin de semaine fébrile en baissant pavillon 5 à 4 en prolongation devant les Tigres de Campbellton, dimanche après-midi.

Le cinquième filet de la campagne de Dylan Coffey a finalement fait pencher la balance en faveur des visiteurs.

Joel Walker (6e), Drew Toner (1er et 2e) et Tom Callaghan (1er) ont réussi les autres buts des Tigres. La riposte du Blizzard est venue de Sam King (9e), Logan Johnston (9e et 10e) et de Keenan Gillis (1er).

Les Rapides de Grand-Sault ont subi leur deuxième échec de la fin de semaine dimanche, s’inclinant 5 à 3 devant les Ramblers de Amherst.

Cole Darragh (5e), Stephen Fox (7e), Alexandre Lafrenière (8e), Caleb Rich (4e) et Aidan MacFarland (3e) ont enfilé les buts des gagnants.

La réplique des Rapides a été l’affaire de Dawson Wood (5e et 6e) et de Jarrod Isley (2e).

Casey Fox a récolté deux passes dans la défaite.

De leur côté, les Timberwolves de Miramichi (8-7-2-1, 18 points) ont liquidé les Lumberjacks de South Shore (7-8-2-2, 16 points) 6 à 2, vendredi soir à Lunenburg, en Nouvelle-Écosse.

Walker Campbell a été la grande vedette de la rencontre, avec un tour du chapeau (8e, 9e et 10e) réussi en première période.

Miramichi a cependant subi un revers de 7 à 3 le lendemain soir, face aux Mariners de Yarmouth (14-3-0-1, 29 points) au Mariners Centre.

Logan Timmons a pris les choses en mains du côté des gagnants avec quatre buts.