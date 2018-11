Des Acadiens au Défi des étoiles junior A

Huit Néo-Brunswickois, dont les Acadiens Pascal Valcourt, des Tigres de Campbellton, Tristan Mercure, du Blizzard d’Edmundston, et Jérémie Hébert, des Timberwolves de Miramichi, ont été invités au Défi des étoiles junior A de la Coupe de l’Est canadien, qui sera présenté au Duncan McDonald Memorial Community Garden de Quinte West, en Ontario, du 19 au 21 novembre.

Ce tournoi annuel se veut aussi en quelque sort le camp de sélection pour la composition de l’équipe Est qui prendra part au Défi mondial junior A, qui aura lieu du 9 au 16 décembre au R.J. Lalonde Arena de Bonnyville, en Alberta.

Pour Pascal Valcourt, cette invitation au Défi de l’Est canadien est un cadeau du ciel qu’il entend transformer en réussite.

«En gros, ce tournoi est une tribune où chaque joueur a la chance de vendre sa salade, que ce soit auprès des collèges (ou universités) américains, des universités canadiennes ou même le junior majeur. Le but est d’attirer l’attention et de se faire remarquer», affirme le Saint-Quentinois de 19 ans.

«Je ne m’impose pas de pression, dit-il. Je me dis que si j’ai été invité c’est parce que j’ai fait quelque chose de bien. Je veux démontrer que je peux non seulement contribuer à l’attaque, mais aussi dans les deux sens de la patinoire. J’ai l’intention de livrer la marchandise.»

«Je veux également que les décideurs de l’équipe Est pour le Défi mondial me remarquent. Je viens de mettre le pied dans la porte avec cette invitation, je vais maintenant espérer de l’ouvrir au complet», ajoute Valcourt, qui s’est dit surpris que ses coéquipiers Pierre-Luc Lurette et Francis Thibeault n’aient pas été invités.

«Ils sont à mes yeux les deux meilleurs défenseurs de notre division. Malheureusement, ce n’est pas moi qui décide et il n’y avait que cinq postes qui étaient disponibles pour les joueurs de 20 ans», confie Valcourt.

Chez le Blizzard, le défenseur Tristan Mercure a évidemment accueilli sa nomination avec beaucoup de joie.

«Je ne m’y attendais pas, mais je me croisais quand même les doigts pour que je sois choisi», révèle un Mercure de fort belle humeur.

«C’est une belle occasion pour moi de démontrer mon talent auprès des universités canadiennes. Je sais que le niveau de jeu sera très fort, mais ça devrait pas mal ressembler à ce que j’ai vu le printemps dernier au tournoi de la coupe Fred Page. Je sais donc à quoi m’attendre», indique le Dieppois de 19 ans.

Outre Valcourt, Mercure et Hébert, les autres Néo-Brunswickois qui prendront part au tournoi sont les défenseurs Kyle Anderson (New River Beach) et Alex Wynter (Moncton), de même que les attaquants Joel Walker (Fredericton), Sam King (Hampton), Will Lafford (Sackville). Walker est un membre de Tigres, King porte les couleurs du Blizzard et Anderson évolue pour les Rapides de Grand-Sault. Pour leur part, Wynter et Lafford font partie des Ramblers d’Amherst, qui feront partie de la division Sud.

Notons aussi la présence de l’attaquant néo-écossais Logan Timmons (Mariners de Yarmouth), dont les droits appartiennent au Titan d’Acadie-Bathurst. Un autre espoir du Titan, Yan-Cédric Gaudreault (Everest de Côte-du-Sud) sera aussi au tournoi au sein de l’équipe Burrows de la Ligue junior AAA du Québec.

Outre les deux formations de la Ligue junior des Maritimes et les deux autres de la LHJAAAQ, on retrouvera également des équipes de la Ligue centrale du Canada (CCHL), de la Ligue du nord de l’Ontario (NOJHL) et la Ligue junior de l’Ontario (OJHL).

Division Nord

Gardiens: Francis Asselin (Blizzard) et Andrew Rose (Rapides).

Défenseurs: Tristan Mercure (Blizzard), Brodie MacMillan (Western Capitals), Jérémie Hébert (Timberwolves), Noah Massie (Western Capitals), Kyle Anderson (Rapides) et Matthew MacKay (Rapides).

Attaquants: Joel Walker (Tigres), Coleton Perry (Tigres), Kallum Muirhead (Western Capitals), Vincent Rioux (Blizzard), Sam King (Blizzard), Leighton Holstein (Aces), Everett Hicks (Aces), Pascal Valcourt (Tigres), Brodie MacArthur (Western Capitals), T.J. Shea (Western Capitals), Matthew Briggs (Timberwolves) et Cam Roberts (Western Capitals).

Division Sud

Gardiens: Tyler Caseley (Mariners) et Alec MacDonald (Bearcats).

Défenseurs: Nick Orman (Lumberjacks), Curtis Heffernan (Bearcats), Noah McMullin (Mariners), Alex Winter (Ramblers), Jack McGovern (Bearcats) et Matt Sabean (Lumberjacks).

Attaquants: Brent Broaders (Mariners), Zack Falck (Wildcats), Logan O’Neill (Lumberjacks), Will Lafford (Ramblers), Christian Tsukamoto (Lumberjacks), Matthew Barron (Mariners), Logan Timmons (Mariners), Jaden Mason (Crushers), Dylan Burton (Bearcats), Riley Cunningham (Wildcats), Karter Renouf (Bearcats) et Isaac Chapman (Crushers).