La fermeture de la ligue senior Nord-Est profite aux Navigateurs

L’ajout du gardien de but Daniel Vautour devrait aider les Navigateurs de Baie-Sainte-Anne à remporter plus que leur part de matchs. - Gracieuseté

Les Navigateurs de Baie-Sainte-Anne présenteront un visage passablement différent de celui des deux dernières campagnes avec l’ajout de plusieurs nouveaux joueurs, dont l’ancien gardien du Titan d’Acadie-Bathurst Daniel Vautour. C’est sans oublier que la disparition de la Ligue de hockey senior Nord-Est a aussi permis à l’organisation de mettre la main sur plusieurs joueurs de la région d’Elsipogtog.

Le nouveau président des Navigateurs, Marco Martin, est convaincu que son équipe pourra causer des surprises une fois que toutes les pièces du casse-tête auront été mises en place.

«Il est possible que nous ajoutions d’un à trois joueurs d’Elsipogtog en fin de semaine», mentionne-t-il.

Déjà, les Navigateurs peuvent compter sur Dusty Levi, Tristian Joseph, Brandon Paul, Kaden Augustine, Clinton Copage, Kielyn Copage et Travis Nevin. Ajoutez à ce groupe les Matthew Augustine, Shane Arbeau et Alex Robichaud parmi les nouveaux visages.

Les Navigateurs tentent également de convaincre Brian Dunn, Cody Lloyd et Alex Doucet, entre autres, de reprendre du service.

«Nous sommes en reconstruction et nous devrions être capables de gagner notre part de matchs, indique Marco Martin. Avec Daniel Vautour et Marc Richard, nous avons deux gardiens qui vont être en mesure de nous garder dans la partie chaque soir. Est-ce que nous avons un meilleur club que la saison dernière? C’est difficile à dire. Mais je crois que nous allons compétitionner.»

Une chose est sûre, les Navigateurs seront très jeunes avec seulement deux joueurs âgés de plus de 30 ans, soit Dusty Levi et André Poirier, qui ont respectivement 31 et 30 ans. Il y a bien Marc Richard qui est âgé de 32 ans, mais les gardiens ne sont pas comptabilisés dans ce groupe dans la LHSAC.

Les Navigateurs (0-1-0, 0 pt), qui ont perdu leur premier duel par la marque de 7 à 2 contre les Marchands de Shippagan, auront fort à faire ce week-end face aux Alpines de Tracadie qu’ils affronteront deux fois en autant de soirs.

Ils accueilleront d’abord les champions en titre, samedi soir, à l’aréna Adé-Thériault, puis ils iront leur rendre la pareille dimanche au Complexe S.-A.-Dionne.

«Ça va être toute une fin de semaine, confie Marco Martin. Mais si les étoiles peuvent être de notre côté, nous espérons être en mesure de compétitionner et de remporter au moins un match.»

Un autre match est à l’affiche dimanche et il opposera les Acadiens de Caraquet aux Ice Dogs de Néguac au Sportplex.

Les Alpines ont tous les éléments pour rester au sommet

Ses coéquipiers vont probablement le taquiner à ce sujet en lui disant qu’il n’en a vraiment pas l’air, mais le fait demeure que Yannick Devost est très calé en logistique. Par exemple, l’aîné des frères Devost croit qu’un club qui peut compter sur un gardien de la trempe de Charles Austin, sur un quart-arrière comme Kevin Landry et sur un féroce appétit de victoire a des bonnes chances de remporter le dernier match de la saison.

Le numéro 8 des Alpines de Tracadie, qui a célébré son retour au hockey senior avec un premier championnat dans la Ligue de hockey Acadie-Chaleur en mars, ne voit pas pourquoi l’équipe ne pourrait pas répéter l’exploit dans quelques mois.

«Nous avons pratiquement le même groupe de joueurs et plusieurs vétérans ont décidé de continuer parce qu’ils veulent gagner une autre coupe. Je vais te dire, avant même le camp d’entraînement, on pouvait voir l’engagement de tous les gars. Tous sont en santé et tous ont le désir de gagner. Nous avons encore assez faim pour un autre championnat», affirme Devost.

«Je pense à Charles Austin. C’est lui qui nous a permis de battre les Acadiens de Caraquet, l’autre jour, au Colisée Léopold-Foulem (gain de 5 à 2). Les Acadiens étaient sortis vraiment forts en première période et Charles a été tout simplement exceptionnel pour nous garder dans le match. Sans lui, le premier vingt aurait pu facilement se terminer 3 à 1 ou 4 à 1 en faveur des Acadiens. Ce match-là, ç’a été une victoire signée Charles Austin», raconte Devost.

«Un autre facteur qu’il faut tenir compte c’est que Kevin Landry est avec nous dès le début de la saison. À cause d’une blessure, Kevin est seulement revenu au jeu lors du dernier match de la saison régulière. On parle ici du meilleur défenseur de la ligue et nous avons quand même terminé la saison avec une fiche de 18 victoires contre seulement deux défaites», confie Devost en toute logique.

Avec un dossier de deux victoires contre aucune défaite, les Alpines auront l’occasion de doubler ces chiffres en affrontant les Navigateurs de Baie-Sainte-Anne à deux reprises, en fin de semaine (lire autre texte). Devost dit s’attendre à des matchs difficiles.

«Toutes les équipes lèvent leur jeu d’un cran parce qu’elles veulent nous battre. Les Navigateurs sont une équipe que nous connaissons moins, mais je me souviens que les vétérans nous disaient de nous méfier d’eux la saison dernière. Je n’étais pas là il y a deux ans et les Navigateurs avaient surpris les Alpines parce que les gars les avaient pris à la légère. Dans cette ligue, si tu n’es pas prêt, tu peux te faire surprendre. Par expérience je sais que c’est quand tu crois que ce sera facile que tu travailles moins fort», ajoute Yannick Devost.

Logique non? – RL