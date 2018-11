L’Attack face à ses grandes rivales montréalaises

Les partisans de l’Attack de l’Atlantique auront droit à du jeu relevé, samedi, avec la visite du Mission de Montréal. On parle ici d’une courte série de deux matchs opposant deux des cinq meilleures formations de la Ligue nationale de ringuette. Rien de moins.

Juste pour vous donner une petite idée, si l’Attack (3-0-0, 6 pts) a été couronné au terme du Championnat canadien ce printemps, il ne faut pas oublier que c’est le Mission (5-0-0, 10 pts) qui a remporté le championnat de la section Blanche, deux points de plus que les représentantes de l’Atlantique. Lors de leurs 10 dernières confrontations, les deux équipes ont savouré la victoire cinq fois chacune.

Le Mission, pour ceux et celles qui l’ignorent, c’est un noyau de joueuses de premier plan comprenant, entre autres, les attaquantes Julie Blanchette, Maude Charbonneau, Stéphanie Séguin, Laurianne Bourque et Cortney Keeble, ainsi que les deux arrières Catherine Rues et Annie-Pier Séguin.

«Le Mission a toujours été une très bonne équipe et ce sont continuellement de bonnes parties lorsque nous les affrontons», affirme la vétérane Joëlle Proulx, qui a totalisé huit points (3-5) lors de ses trois premières parties.

«Cela dit, nous préparation contre le Mission n’est pas différente de celle contre les autres équipes. Ça ne nous dérange pas qui est l’adversaire devant nous. Nous y allons une partie à la fois et nous tentons de jouer notre partie du mieux possible afin d’atteindre notre objectif de participer au Championnat canadien à la fin de la saison», dit-elle.

Lorsqu’on lui demande si l’Attack de 2018-2019 est supérieure à celle de la dernière campagne, Joëlle Proulx répond que oui.

«Je crois que nous devenons une équipe plus forte de saison en saison parce que nous gagnons continuellement de l’expérience et de la confiance, dit-elle. Nous avons trois bons trios à l’offensive et nos défenseures sont très solides. Les nouvelles joueuses Stéphanie Robichaud, Madisson Gaudet et Gabrielle Dagenais sont très rapides et elles vont nous aider autant en attaque que dans notre territoire.»

Gaudet excitée

Concernant la visite du Mission, la recrue Madisson Gaudet ne cache pas sa hâte de goûter à cette rivalité qui anime les deux formations.

«N’importe qui suivant les activités de la Ligue nationale connaît la rivalité entre le Mission et l’Attack, mentionne Gaudet. Et je suis très excitée de pouvoir vivre ces parties intenses et énergisantes. C’est un privilège de jouer avec et contre les meilleures joueuses de Ringuette au Canada.. J’espère d’être en mesure de me démarquer pour aider mon équipe.»

Âgée de seulement 18 ans, Gaudet avait eu l’occasion de disputer comme joueuse affiliée à trois parties la saison dernière, pendant lesquelles elle avait même réussi à inscrire son premier but en carrière. Désormais une membre à part entière de l’Attack, la jeune attaquante de Shediac présente un dossier de trois buts et deux mentions d’aide en trois matchs en 2018-2019.

«D’avoir pu jouer quelques matchs comme affiliée la saison dernière a énormément contribué à améliorer mon jeu, révèle Gaudet. Et d’être aujourd’hui une régulière est l’accomplissement de l’un de mes plus grands rêves. Je me souviens que plus jeune, les filles les plus vieilles de cette équipe étaient mes idoles. Je ne ratais jamais occasion d’aller les voir jouer.»

«Quelque part, c’est un peu surréaliste de faire maintenant partie de ce groupe. De pouvoir faire partie d’un aussi bon programme et de jouer au plus haut niveau de ce sport est un honneur», ajoute celle qui compose un trio fort efficace en compagnie de Jenny Snowdon et Jocelyne Landry.

Les deux rencontres contre le Mission auront lieu à 11h45 (aréna de Cocagne) et à 19h (Centre J.-K.-Irving de Bouctouche).