Le Blizzard s’est payé une acquisition majeure en Malcolm Arseneau

Plus de six ans après s’être exilé aux États-Unis pour se joindre d’abord aux Eagles de l’école privée d’Eaglebrook, dans l’État du Massachusetts, puis ensuite avec les Huskies de l’école préparatoire Northwood de Lake Placid, l’alma mater de l’ex-gardien des Rangers de New York Mike Richter, ainsi qu’avec les Raiders de Nepean et les Lumber Kings de Pembroke, dans la Ligue centrale de l’Ontario (CCHL), Malcolm Arseneau est de retour sur ses terres.

Le hasard aura voulu que ce soit avec le Blizzard d’Edmundston que l’Acadien de Fredericton complétera son stage junior. Une acquisition majeure que l’organisation du Madawaska estimait nécessaire dans sa quête pour répéter ses exploits du printemps dernier.

L’ailier droit âgé de 20 ans, dont la dernière campagne en sol néo-brunswickois remonte à 2011-2012 avec l’équipe pee-wee AAA de la capitale provinciale, ne cache pas sa joie d’être de retour à la maison.

«Je suis très content et surtout très fier de revenir au Nouveau-Brunswick. C’est quelque chose que je souhaitais», raconte le talentueux hockeyeur.

«Je suis d’autant plus content que je me joins à une bonne équipe. C’est ma dernière saison junior et je veux bien faire pour capter l’attention des universités canadiennes. Celle de Toronto m’a déjà approché mais j’aimerais qu’il y en ait d’autres. Mon but est de jouer quatre ans dans le hockey universitaire et d’aller ensuite jouer professionnel en Europe», révèle Arseneau.

Le Blizzard a mis la main sur Arseneau le 2 novembre en retour de considérations futures. Dans la LMH, les considérations futures sont généralement synonymes de montant d’argent. C’est aussi le même genre de troc qui a permis au Blizzard d’obtenir les droits sur l’arrière américain Andrew Meininger, un ex-coéquipier d’Arseneau à Pembroke la saison dernière, mais qui évolue pour l’instant avec le Blizzard de Brookings dans la NAHL. Meininger ne s’est toutefois pas encore présenté à Edmundston.

Arseneau n’aura pour sa part pas mis de temps à faire sentir sa présence puisqu’il a inscrit son premier but à son deuxième match, son premier devant la foule du Centre Jean Daigle. Il a d’ailleurs été choisi la première étoile de la rencontre.

«Ç’a été un feeling extraordinaire, dit-il. Mon Dieu que la foule est incroyable à Edmundston. C’est la première fois que je jouais devant une telle foule. Il n’y a rien de ça en Ontario. Des foules comme à Edmundston, tu vois ça normalement dans le junior majeur», révèle Arseneau, dont le style de jeu devrait rapidement en faire un favori.

Parce qu’en plus de son talent offensif, Arseneau a aussi des qualités de petite peste. Dans la CCHL, outre ses 111 points (39-72) obtenus en 146 parties, il a aussi purgé 249 minutes de pénalités. Rien que cette saison, avant son transfert pour Edmundston, son dossier se lisait comme suit: sept buts et 13 passes pour 20 points en 17 matchs, en plus de 83 minutes au cachot.

«Je suis un attaquant qui aime jouer avec agressivité. J’aime déranger en étant toujours dans la face de mon adversaire. C’est ma façon de jouer. Par contre, la ligne est mince entre écoper ou pas d’une pénalité. J’espère de passer moins de temps au banc des pénalités avec le Blizzard», indique Arseneau.

Lors de ces trois premières rencontres avec le Blizzard, l’entraîneur Ryan Salvis l’a jumelé avec Sam King et Samuel LeBlanc. Arseneau connaissait déjà très bien King puisqu’ils ont évolué ensemble avec Équipe Nouveau-Brunswick lors du Défi Atlantique de 2012 avec l’équipe U-15. Une équipe qui comptait aussi dans ses rangs, des bonshommes comme Elijah Francis, Tanner Somers, Yan Plourde, Marcus Tesink et un autre coéquipier d’Arseneau à Edmundston, Roch Thériault.