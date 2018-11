Un sport flyé qui fait ressortir l’enfant en Rhéal Jaillet

Rhéal Jaillet aura fort à faire ce week-end aux Championnats canadiens de cyclo-cross présentés à Peterborough, en Ontario. Le quadragénaire de Dieppe se mesurera aux meilleurs cyclistes de son groupe d’âge (35 à 44 ans), dans ce qui se veut probablement la compétition de vélo la plus spectaculaire au pays.

Pour ceux et celles qui ne sont pas familiers avec ce sport, sachez que le cyclo-cross est une discipline qui se pratique l’automne et l’hiver. Contrairement aux autres épreuves de vélo, le cyclo-cross comprend des obstacles qui forcent les athlètes à poser pieds à terre afin de transporter leur bicyclette.

«C’est un sport flyé, avoue Jaillet. Je fais toutes les sortes de course en vélo et le cyclo-cross est ma discipline préférée. Elle fait ressortir l’enfant en moi.»

«C’est aussi plus intense que les autres disciplines et les parcours sont plus courts. Nous avons d’ailleurs une bonne série de cyclo-cross au Nouveau-Brunswick et les participants sont nombreux. Je sais que ça se discute depuis quelques années afin d’en faire un sport olympique. Et si jamais ça arrive, ça va être un sport pour les Olympiques d’hiver», révèle Jaillet, qui a remporté deux de ses trois épreuves de cyclo-cross cet automne au Nouveau-Brunswick.

Âgé de 40 ans, Jaillet dit n’avoir cependant aucune attente vis-à-vis de la course de samedi.

«D’abord parce que les groupes d’âge ont été changés, dit-il. L’an dernier, mon groupe d’âge était de 40 à 49 ans et j’étais donc parmi les plus jeunes. Là, je me retrouve à affronter des gars qui seront plus jeunes pour la plupart. J’ai terminé en 12e place l’an dernier. Ça va donc dépendre des cyclistes qui vont se présenter. Et puis, il y a aussi le fait qu’il neige en ce moment à Peterborough et que les chances sont bonnes pour qu’il y ait de 5 à 10 cm de neige au sol pour la course.»

«Dans le cyclo-cross, il est très important de connaître un bon départ. Cela dit, ce n’est pas évident quand tu te retrouves de 60 à 70 coureurs sur la ligne de départ et que le couloir n’est que de trois mètres de large. Ça donne des départs pas mal spectaculaires», confie Jaillet, qui représente l’écurie FitWorks.

Notons que le Nouveau-Brunswick a déjà été l’hôte des Championnats canadiens en 2002 à Dieppe.

Outre Rhéal Jaillet, quatre autres athlètes du Nouveau-Brunswick seront présentés à Peterborough. Dans la division masculine 35 à 44 ans, on y retrouvera aussi André Landry, de Cap-Pelé. Landry compétitionnera dans le camp des indépendants. Le départ du Championnat canadien pour leur groupe d’âge sera donné sur le coup de midi, samedi. Ils prendront également part à une course de niveau provincial, dimanche.

Dans la division féminine U-17, Vanessa Thomson, de Moncton, représentera elle aussi l’équipe FitWorks.

Enfin, Chris Ferrell (45 à 54 ans) et Roy Andrigo (55 ans et plus) représenteront l’équipe Woodstock Racing.