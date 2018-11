Aigles Bleues: Katryne Villeneuve s’est mise en marche!

Avis aux gardiennes des autres équipes du Sport universitaire de l’Atlantique: Katryne Villeneuve s’est mise en marche!

La vedette des Aigles Bleues de l’Université de Moncton (5-5-1, 11 points) a montré de quoi elle est capable samedi, face aux Reds de l’Université du Nouveau-Brunswick (4-3-3, 11 points).

Son tour du chapeau a mené la troupe de Marc-André Côté à un triomphe de 5 à 2, lors d’une rencontre présentée au Centre Aitken de Fredericton.

Gabrielle Saulnier et Émilie Lalancette ont réussi les autres buts des gagnantes. Jennifer Bell (un doublé) a été la seule à pouvoir déjouer la portière Audrey Berthiaume.

«On a bien suivi le plan de match», notait l’entraîneur-chef de l’U de M, après la rencontre.

«La contribution de Katryne Villeneuve a fait la différence dans le match. Les Reds ont travaillé fort et ça nous a poussés à faire la même chose», ajoute-t-il.

«On a généré plus de temps forts en zone offensive, sauf qu’on aurait pu lancer plus souvent au but. Mais je suis satisfait de notre rendement.»

Avec ses quatre points, Villeneuve se retrouve au sommet de la colonne des meilleures pointeuses du hockey féminin du Sport universitaire de l’Atlantique, avec un rendement de 8-4=12 en 11 rencontres.

Le Bleu et Or disputera sa prochaine rencontre jeudi soir, en rendant visite aux Tigers de l’Université Dalhousie à Halifax.

La formation masculine a eu beaucoup moins de veine, s’inclinant 5 à 1 devant les Axemen de l’Université Acadia, dimanche à Wolfville.

Une poussée de trois buts dès la première période (ceux de Kyle Farrell, Ross MacDougall et Cristiano Digniacinto) a mené les locaux (4-7-1, 9 points) à la victoire.

Garrett McFadden et Stephen Harper ont aussi trouvé le fond du filet pour les gagnants.

Maxime St-Cyr a été le seul à déjouer le gardien Logan Flodell dans une cause perdante.

«On a de la difficulté à remporter deux parties de suite», souligne l’entraîneur-chef Judes Vallée.

«On a connu une mauvaise première période. On n’était tout simplement pas là. Je ne peux pas expliquer ce qui s’est produit», confesse-t-il.

«On joue bien contre les équipes plus haut au classement et moins bien contre les autres. On a figé en première et les passes étaient mauvaises. On n’a pas du tout réussi à tirer avantage de la surface de glace olympique», ajoute Vallée.

Les Aigles Bleus (6-5-2, 14 points) accueilleront les Axemen pour le match retour, vendredi soir à 19h dans leur nid.

Au volleyball, la troupe de Monette Boudreau-Carroll a subi un cinquième revers en autant de sorties cette saison, un échec de 3 à 0 contre les Huskies de l’Université St. Mary’s, dimanche à Moncton.

«Il faut croire qu’on peut gagner», mentionne la pilote du Bleu et Or.

«Oui les joueuses sont jeunes, mais ce n’est pas acceptable d’utiliser ça comme excuse. On a quand du talent et de l’expérience. Quand on est en avant, on devrait être capable de l’emporter. Il faut apprendre à gagner et croire que c’est possible.»

L’U de M disputera ses quatre prochaines rencontres en fin de semaine prochaine à l’occasion du tournoi annuel du SUA, qui aura lieu à Wolfville, sur le campus de l’université Acadia.