Cross-country: performance renversante pour Carol-Ann Macdonald

Il n’y a pas d’autre façon de le dire: Carol-Ann MacDonald a connu la course de sa vie.

Celle qui vient de prendre une sérieuse option sur le titre d’athlète féminine de l’année à l’Université de Moncton s’est à nouveau couverte de gloire dans une compétition de cross-country.

L’Acadienne de Moncton a réalisé la meilleure performance depuis plusieurs années d’une porte-couleurs du Bleu et Or lors des championnats d’U Sports, qui ont eu lieu à Kingston, en Ontario, samedi.

MacDonald a franchi la distance de 8 km dans un temps de 30m04s, bon pour la 28e position au classement. Elle avait terminé 60e en 2017.

L’entraîneur-chef de l’équipe de cross-country des Aigles Bleus, Jean-Marc Doiron, s’est dit renversé par la performance de sa protégée.

«En traversant la ligne d’arrivée, la première chose que Carol-Ann m’a dite, c’est: “Coach, je viens d’avoir la course de ma vie!”», raconte-t-il.

«Caroll-Ann a connu l’un des meilleurs résultats de l’histoire récente des Aigles au championnat national de cross-country. C’est mieux que le classement de Jérémie Pellerin, qui avait terminé 35e, il y a une demi-douzaine d’années», explique-t-il.

«En tant qu’entraîneur, je suis extrêmement fier de sa course. Son travail et ses progrès au cours des dernières années me dépassent», ajoute-t-il.

Doiron s’est aussi dit comblé par la prestation de la recrue Sophie Black, qui a pris le 155e rang avec un temps de 34m49s.

«Sophie a connu une excellente course d’apprentissage. Elle a eu la chance de voir le calibre des coureuses au niveau national, ce qui lui aidera à hausser la barre dans ses entrainements pour le reste de sa carrière universitaire», soutient l’entraîneur-chef.

«Elle a donné un immense effort dans ce qui est une nouvelle discipline pour elle. Son potentiel est immense», mentionne également Jean-Marc Doiron.

Brogan MacDougall, de l’Université Queen’s, a remporté l’épreuve avec un chrono de 27m48s60c.

Aurelle Dubé-Lavoie et Catherine Beauchemin, deux athlètes de l’entraîneur-chef du Rouge et Or de l’Université Laval, Joël Bourgeois, complètent le podium.

Mentionnons également la 85e position de l’Acadienne Magalie Babineau (31m19s), qui porte les couleurs des Gee Gees de l’Université d’Ottawa.

Au niveau masculin, la victoire va à Conor Black, des Gryphons de l’Université de Guelph, qui boucle le parcours de 10 km dans un temps de 31m13s. Jean-Simon Gagné (Université Laval) termine au deuxième rang.

L’Acadien Pier-Luc Roy, de Dieppe, a terminé 123e. Celui qui porte les couleurs des Carabins de l’Université de Montréal a franchi la distance en 35m01s.

Luc Gallant, des X-Men de l’Université St. Francis Xavier, prend la 156e position avec un temps de 38m09s.