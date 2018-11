Titan: Mario Durocher veut ramener le plaisir

La valse des entraineurs se poursuit chez le Titan d’Acadie-Bathurst. Avec l’arrivée de Mario Durocher derrière le banc, les champions en titre de la Coupe Memorial seront dirigés par un troisième homme de hockey depuis mai.

Bryan Lizotte, qui avait succédé à Mario Pouliot lorsqu’il a pris la direction des Huskies de Rouyn-Noranda, a décidé de quitter le navire pour des raisons familiales.

Le directeur général Sylvain Couturier parlait donc d’un accord mutuel pour expliquer son départ.

«Bryan a trois jeunes enfants à la maison. Il a essayé de trouver un équilibre là-dedans, mais je pense qu’il trouvait ça très difficile», explique le grand patron du Titan.

«On se compte très chanceux qu’un gars de la qualité de Mario Durocher soit disponible. On est chanceux d’avoir un gars de son expérience à notre portée. On est bien content de l’avoir.»

Il affirme que Durocher n’a pas hésité avant d’accepter le poste.

«Honnêtement, ça s’est fait très rapidement. J’avais travaillé avec lui quand il était ici (en 2005-2006). On avait eu une très bonne relation. Pour moi, ce fut une très belle expérience. Quand je l’ai appelé, il n’a pas hésité longtemps.»

Même s’il se réjouit de l’arrivée de Mario Durocher, Sylvain Couturier ne croit pas au Père Noël pour autant.

«On sait très bien qu’on n’a pas une équipe aussi puissante que celle de l’an passé. Mario n’est pas un magicien et il ne pourra pas faire de miracles», admet-il.

«Sauf que depuis le début de la saison, nos attentes était d’être compétitif, ce qui n’est pas le cas présentement. On traverse une période où les cuisantes défaites s’accumulent. C’est certain qu’on veut amener un niveau de compétition plus élevé.»

Le contrat de Durocher comprend la fin de la présente campagne, en plus de deux autres saisons.

«Le gars a gagné plus de 500 parties dans la LHJMQ (avec les Tigres de Victoriaville, Le Titan d’Acadie-Bathurst, les Screaming Eagles du Cap-Breton, les Saguenéens de Chicoutimi et les Foreurs de Val-d’Or) et il a réussi à amener un petit marché comme Val-d’Or à la Coupe Memorial (en 2013-2014). Je pense qu’on est entre très bonnes mains.»

Ramener le plaisir à Bathurst

Joint lundi, le nouvel entraîneur-chef dit vouloir ramener le plaisir au Centre régional K.-C.-Irving et dans le vestiaire.

«La raison majeure pourquoi j’ai accepté le poste est la présence de Sylvain Couturier. On a travaillé ensemble et c’est une personne que je respecte beaucoup. Il a fait tout un travail l’an passé», souligne-t-il.

«Ce qui est important pour moi, c’est qu’on ait aussi du plaisir au deuxième étage. C’est par la suite plus facile de diffuser le message aux joueurs.»

Sans boulot depuis le début de la saison, Durocher n’a pas hésité une seconde avant d’accepter l’offre du Titan.

«Le travail, ça ne me dérange pas et ça ne me fait pas peur. Ce que je veux, c’est être heureux et bien entouré. On sait que c’est une saison de reconstruction et on va travailler fort avec les jeunes. Notre objectif va être de participer aux séries éliminatoires pour donner de l’expérience aux jeunes le plus vite possible.»

Il ne sera pas dans l’inconnu à Bathurst puisqu’il connaît déjà certains joueurs et quelques membres du personnel de soutien.

«Je connais Cole Rafuse, qui était chez nous (avec les Foreurs). Quelques-uns ont l’expérience de la Coupe Memorial, alors que d’autres sont des nouveaux que je ne connais pas. C’est ça qui va rendre le travail intéressant. Ça devrait aussi l’être pour les joueurs. Pour eux, ce sera un nouveau départ», mentionne-t-il.

«La clé sera de travailler intelligemment, construire le futur et y aller période par période. Des fois on va perdre, mais on va quand même être content avec ça. On va construire là-dessus.»

Mario Durocher veut ramener les sourires dans le visage des joueurs.

«Il faut que les joueurs aient du plaisir à se présenter à l’aréna. C’est ce que je veux essayer d’amener. Je sais que la saison n’est pas facile jusqu’à maintenant, mais il y a moyen de profiter de l’expérience de ceux qui ont gagné pour se rendre jusqu’aux Fêtes. Après, j’imagine qu’il va y avoir d’autres mouvements et le message sera différent», raconte-t-il.

«Plusieurs gars vont avoir leur chance plus vite qu’ils ne le pensent et ce sera à eux de la saisir. Moi, je n’ai pas de préférence quant à l’âge. Je vais y aller avec ceux qui vont nous en donner et qui vont suivre le système. On ne s’en va pas sur un projet d’un an, mais sur un projet de quelques années.»

Le Titan occupe présentement le 17e rang dans la LHJMQ, avec un dossier de 4-16-1.