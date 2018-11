Jérémie Hébert: déjà avec les étoiles à 16 ans

Trois Acadiens ont réussi à obtenir une invitation au Défi des étoiles junior A de la Coupe de l’Est canadien cette semaine. Deux d’entre eux sont des vétérans de 19 ans, le Saint-Quentinois Pascal Valcourt, des Tigres de Campbellton, et le Dieppois Tristan Mercure, du Blizzard d’Edmundston, alors que le troisième a pour nom Jérémie Hébert. L’arrière originaire de Moncton, qui évolue avec les Timberwolves de Miramichi, détonne sur les deux autres en raison de ses jeunes 16 printemps.

Jérémie Hébert, qui n’aura 17 ans que le 19 novembre, n’est pourtant pas le dernier venu. Repêché en sixième ronde (103 au total) par le Drakkar de Baie-Comeau en juin 2017, il avait causé une belle surprise en se taillant un poste avec l’équipe de la Côte-Nord québécoise. Utilisé sporadiquement, il avait terminé la saison avec deux passes en 30 rencontres.

Son parcours a toutefois pris une drôle de tournure en août quand le Drakkar a décidé qu’il n’avait plus sa place au sein de la brigade défensive. Un recul qu’il lui a fallu digérer. Même qu’on devine que ce n’est pas encore réglé dans sa tête. N’empêche que le jeune hockeyeur continue de croire en son potentiel.

«J’ai été vraiment déçu quand ils m’ont annoncé la nouvelle, dit-il. Surtout que j’avais plusieurs bons amis là-bas. Ils m’ont juste dit que j’allais poursuivre mon développement dans le junior A. J’ai depuis compris. Ils ont vraiment une bonne équipe et ils visent pour la coupe. Mais ç’a quand même été difficile au début.»

L’athlète de 5 pieds 6 pouces et 161 livres souhaite maintenant que cette opportunité de jouer contre les meilleurs joueurs de niveau junior A dans l’Est du pays va lui permettre de revenir au goût du jour.

«C’est une belle tribune qui m’est offerte et c’est à moi d’en profiter. Ça adonne en plus que le tournoi va débuter le jour de ma fête (le 19 novembre). J’espère connaître un bon week-end et que ça va bien aller», dit-il.

«Je crois toujours que j’ai un avenir dans la LHJMQ. Je ne sais pas quand. Ce sera peut-être à Noël ou encore la saison prochaine, mais je veux y retourner. En attendant, je profite de mon temps ici pour améliorer mon jeu, que ce soit ma vitesse ou encore mon lancer. J’ai la chance d’avoir un gars comme Elijah Francis pour m’aider. Elijah est un bel exemple du genre de joueur que je souhaite devenir. Je tente d’ailleurs de jouer mon joueur sur le sien. À plus long terme, je me vois comme un défenseur qui va contribuer à l’offensive tout en étant bon en défensive», soutient Hébert.

Avec les Timberwolves, Hébert profite d’un bon temps de jeu. En 17 rencontres, il a compilé jusqu’ici un but et quatre passes pour cinq points. Seul Francis (3-9=12) a plus de points que lui parmi les défenseurs de l’équipe.

«Elijah et notre gardien Tanner Somers nos deux grands leaders. Elijah est un gars qui apporte beaucoup d’expérience. Il a gagné la coupe Memorial avec le Titan d’Acadie-Bathurst ce printemps. Tanner, lui, ça fait quatre ans qu’il joue dans la vie. Si ce n’était pas le fait qu’il soit un gardien, il serait sûrement notre capitaine», révèle Hébert.

En passant, les Timberwolves représentent une belle surprise jusqu’ici dans la Ligue de hockey des Maritimes. En dépit de la présence de 17 joueurs nés en 2000 et 2001, l’équipe parvient à maintenir un dossier positif.

«Nous avons l’une des plus jeunes équipes, mais nous avons quand même un bon club. Personne ne nous voyait aussi bien placés dans le classement. Même moi d’ailleurs j’en suis surpris. Nous avons même réussi à battre les Ramblers d’Amherst. J’espère que ça va continuer», indique Hébert.