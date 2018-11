La compétition sera encore très féroce au Monctonian

Le 38e Défi Monctonian bantam et midget AAA majeur débute jeudi, au Centre Superior Propane.De gauche à droite: les capitaines Coen Strang des Hawks de Moncton, Samuel Savoie et Jett McCullum, des Flyers de Dieppe (bantam), Nicolas Bourque, des Flyers et Maxime Doiron, des Thunderbirds, (midget). - Photo: Normand A. Léger

Les Flyers de Moncton dominent outrageusement la Ligue de hockey midget AAA du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard depuis le début de la saison. La pression sera donc énorme sur les épaules des joueurs de John DeCourcey quand le 38e Défi Monctonian AAA se mettra en branle, le 15 novembre.

Malgré la perte de plusieurs joueurs de talent, dont l’Acadien Lukas Cormier, les Flyers représentent toujours la crème du hockey midget dans la province, comme en témoigne leur dossier de 14-1-0-0.

«Le premier match pourrait être un peu plus stressant pour les jeunes, mais on a assez de leaders dans l’équipe pour calmer les joueurs», raconte le capitaine Nicholas Bourque.

«Ils ont tous vécu ce tournoi dans le passé au niveau bantam. Une fois qu’ils seront calmés, je pense qu’ils vont vraiment avoir du fun», mentionne également le défenseur de deuxième année.

«On a vraiment une bonne équipe et je pense que ça va être une très belle expérience pour tout le monde. On a une équipe plus jeune, mais les joueurs âgés de 15 ans ont beaucoup de talent et ils ont rapidement pris leur place. Ils nous ont apporté beaucoup depuis le début de l’année.»

La compétition sera féroce dans la division midget AAA et le numéro 10 des Flyers en est pleinement conscient.

«On veut se rendre le plus loin qu’on pourra. Si les choses ne tournent pas à notre avantage, on ne sera quand même pas découragés. Ce serait vraiment super de gagner, mais on va faire de notre mieux et on verra ce qui arrivera», souligne-t-il.

«La clé pour nous est de jouer avec les systèmes de jeu que nous avons appris et ne pas essayer quelque chose de différent. Tout le monde devra faire sa part et jouer son rôle. Si on fait ça, je pense qu’on a vraiment une bonne chance de gagner.»

Les Flyers ont plié bagage en quart de finale en 2017.

Les Thunderbirds de Moncton, une formation qui joue dans le circuit midget AAA mineur de l’Île-du-Prince-Édouard, se retrouveront dans la cour des grands pour ce tournoi.

Les attentes sont très modestes.

«On veut juste rivaliser avec les autres équipes», mentionne l’attaquant Maxime Doiron, de Memramcook.

«On est juste ici pour prouver qu’on peut avec les meilleures équipes du midget AAA majeur. On devra jouer physique et travailler fort à toutes nos présences sur la patinoire.», ajoute-t-il.

Avec un dossier de 0-5-1 depuis le début de la campagne 2018-2019, le capitaine est réaliste.

«Juste le fun de jouer au hockey devant nos familles et nos amis, c’est déjà gros pour nous. On a une équipe jeune, mais on a beaucoup de vitesse. On devra s’en servir», affirme-t-il avec un grand sourire.

Du côté des Flyers de Dieppe, on vise la couronne de la division bantam AAA.

«On doit jouer avec nos forces. On a beaucoup de rapidité et on fait des bonnes passes. Si on accomplit ça, je pense qu’on peut avoir du succès», indique le capitaine Jett McCullum.

«Il nous manque quelques bons joueurs (le capitaine Samuel Savoie, ainsi que le défenseur Ethan Robertson sont blessés) et on devra jouer en équipe pour compenser», indique le défenseur acadien.

«On aimerait se rendre le plus loin possible, mais on peut juste faire notre gros possible. On ne ressent pas vraiment le stress. Ça fait longtemps qu’on joue au hockey et c’est un plaisir pour nous de sauter sur la glace. En plus, on va manquer quelques jours d’école!»

Chez les Hawks de Moncton, on ne veut pas regarder trop loin en avant.

«Notre premier objectif sera de participer au tour éliminatoire. Une fois là, on verra comment loin on pourra se rendre. Ce serait bien de gagner, mais on sait que ce sera un gros défi», mentionne le capitaine Coen Strang.

«On n’a pas franchi le premier tour l’an passé, mais on était dans une division très forte. Je pense qu’on va faire mieux cette saison. Il y a deux bonnes équipes de la Nouvelle-Écosse dans notre groupe (Halifax et Valley), mais on sera prêt à les affronter.»

Plus de 1000 jeunes âgés de 13 à 17 ans en action

Le 38e Défi Monctonian AAA regroupera un total de 56 équipes, ce qui en fait la plus importante compétition de ce niveau dans l’est du Canada.

L’événement comprendra des équipes du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de Terre-Neuve, de l’Île-du-Prince-Édouard, du Québec, de l’Ontario et de la Saskatchewan.

En 2017, on avait eu droit à une finale toute néo-écossaise, alors que les Steele Subaru de Dartmouth avaient eu le dessus sur les McDonald’s de Halifax.

Rappelons que les Flyers de Moncton ont remporté les grands honneurs en 1983, 1984, 2012, 2014 et 2016.

La première rencontre de la compétition sera présentée le jeudi 15 novembre à compter de midi, et opposera le Pride de Charlottetown aux Wildcats de Valley.

Les Flyers amorceront le tournoi à 19h en croisant le fer avec les Generals d’Oshawa.

Les Thunderbirds, de leur côté, affronteront les River Hawks de Rothesay Netherwood à midi.

Dans le bantam AAA, les Hawks de Moncton ont rendez-vous avec le Matrix de Mid-Isle à 8h30.

Les Flyers de Dieppe seront en action à 8h45, face aux Gulls de Hammonds Plains.

La finale de la division bantam AAA sera présentée le dimanche 18 novembre à midi, alors que la finale midget AAA se mettra en branle sur le coup de 15h.

La plupart des rencontres seront présentées au Centre Superior Propane de Moncton, mais certaines parties seront jouées à l’aréna Byron Dobson (Riverview), au Centre A.-J.-LeBlanc (Dieppe) à l’aréna Kay (Moncton) et au Colisée.

On estime que plus de 1000 jeunes âgés de 13 à 17 ans seront en action et que plus de 125 recruteurs des niveaux junior, universitaire et professionnel surveilleront leurs moindres faits et gestes.

Plusieurs rencontres seront diffusées sur le site monctonian.goalline.ca.