Record de participation au tournoi de ballon sur glace de Néguac

Vingt-quatre équipes prendront part au 5e tournoi de ballon sur glace de Néguac, en fin de semaine, au Sportplex. Il s’agit d’un nouveau record de participation pour ce tournoi qui avait attiré 18 formations il y a un an.

Dans la division masculine, le Timber Mart de Néguac aura fort à faire pour conserver son titre devant, entre autres, le Construction Stéphane du Témiscouata et le club de Sayabec. Le Blitz du Témiscouata et les Knights de Brooklyn seront également de la partie.

Chez les dames, les Pionnières de Sayabec sont évidemment les grandes favorites, elles qui l’avaient déjà emporté en 2017. Les Lumberjacks de Néguac, le Blitz du Témiscouata et la Nouvelle-Écosse sont les autres équipes inscrites.

Dans la division mixte, les Lobsters Fishermen des Maritimes seront en quête d’un cinquième sacre consécutif. Ils devront toutefois se méfier des Lumberjacks de Néguac, des Knights de Brooklyn et de Sayabec.

Dans la catégorie masculine participation, ça devrait se jouer entre Sayabec, qui a triomphé l’an dernier, et le Barry Group de Néguac. Le Blitz U-15 du Témiscouata et Brantville sont également sur les rangs.

Au niveau U-15, tant féminin que masculin, le Blitz du Témiscouata part avec une longueur d’avance. Il devra toutefois éviter de prendre à la légère les deux formations locales que sont le Blizzard (filles) et le Lightning (garçons). Sayabec aura une équipe dans les deux catégories.

Enfin, des jeunes garçons et filles du programme mixte U-12 disputeront deux matchs hors-concours.

C’est justement le programme U-12 qui aura l’honneur d’entamer le tournoi à 18h15, vendredi. Un match de la division mixte suivra à 18h40 entre les Lumberjacks de Néguac et Sayabec.

Les finales seront disputées dimanche à compter de 12h40.

Notons par ailleurs que la compagnie One By One, qui se spécialise dans la fabrication de bâton pour le ballon sur glace et la ringuette, aura un kiosque au Sportplex pour la durée de l’événement.