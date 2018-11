Les séries, un objectif réaliste pour le nouvel entraîneur du Titan

Quand bien même que Mario Durocher aurait le don de se tourner la tête à 180 degrés, le seul visage qu’il connaît vraiment dans son nouveau vestiaire est le vétéran Cole Rafuse, qu’il a eu l’occasion de diriger en 2015 à Val-d’Or. Cela dit, il n’a pas besoin d’en connaître plus pour cibler quels sont les problèmes majeurs chez le Titan parce que les chiffres disent tout. L’équipe accorde beaucoup trop de buts et elle n’en marque pas.

Après 21 matchs, le Titan accorde en moyenne 41,2 lancers par match, ce qui le place au 17e rang tout juste devant les Foreurs avec une moyenne de 43,5 tirs par partie. De plus, le Titan présente aussi la pire offensive du circuit avec une moyenne de 2,1 buts par rencontre.

Pire encore, si on oublie les soirées de 10 et sept buts obtenus contre les Sea Dogs de Saint-Jean, la moyenne chute à 1,4 but pour les 19 autres duels. Une moyenne pour le moins gênante. Surtout quand l’équipe en accorde en moyenne 4,9 à l’adversaire.

«Mon objectif est de faire les séries éliminatoires. Et pour y arriver, nous allons d’abord faire quelques ajustements. Rien de bien compliqué toutefois. Il faut simplement trouver une façon d’accorder moins de buts et d’en compter plus», affirme Durocher, qui en est à un deuxième séjour avec le Titan.

«Dans la LHJMQ, le standard pour gagner des matchs est de marquer au moins trois buts, d’obtenir au moins 30 lancers et d’accorder moins de trois buts. Le nombre de tirs, par contre, m’importe peu. Ce sont les tirs de qualité qui me dérangent», indique l’entraîneur aux 500 victoires en carrière.

Mario Durocher a confiance de régler le problème assez rapidement quand il voit les éléments qui composent sa brigade défensive. Et à l’évidence, avec des bonshommes comme Noah Dobson, Michal Ivan, Keenan MacIsaac, Alexis Sansfaçon et Félix-Antoine Drolet, ce groupe est loin de ressembler à ce qu’on retrouve habituellement dans un club en reconstruction.

«D’ici Noël, il faut profiter au maximum de cette défensive», révèle Durocher, bien conscient que certains morceaux changeront vraisemblablement d’adresse dans un mois.

Le vétéran pilote a eu la chance de s’entretenir pour la première fois avec ses joueurs, mercredi. Grosso modo, il a dit à ses ouailles que l’équipe repartait à zéro et qu’il était prêt à récompenser les joueurs qui le mériteront.

«Pour les prochains jours, je veux voir les qualités de chacun. Je ne veux pas voir un gars prendre l’équipe sur ses épaules, je veux que tous les gars me montrent ce qu’ils peuvent apporter à l’équipe. L’âge n’a pas d’importance. Je vais faire jouer les gars qui ont une bonne éthique de travail», explique-t-il.

Mario Durocher a par ailleurs confirmé que le nouveau venu Seva Losev verra de l’action pendant les matchs du week-end.

«J’avais beaucoup de monde à regarder, mais de ce que j’ai vu à l’entraînement il avait l’air à sa place. Il va jouer en fin de semaine», a-t-il confié.

Le Titan reprend l’action vendredi soir en rendant visite à l’Océanic de Rimouski. Puis samedi, il accueillera les Islanders de Charlottetown au Centre régional K.-C.-Irving. n

Le directeur général Sylvain Couturier et son nouvel entraîneur Mario Durocher. – Gracieuseté: Titan d’Acadie-Bathurst

«Je suis content d’être de retour à Bathurst»

Lors de son premier passage à la barre du Titan d’Acadie-Bathurst, Mario Durocher avait compilé 51 victoires et sept verdicts nuls en 116 matchs répartis sur les saisons 2004-2005 et 2005-2006.

À l’époque, il a eu l’occasion de diriger les Mathieu Perreault, Thomas Beauregard, Mathieu Roy, Olivier Labelle, Mathieu Carle, Petr Pohl, Jordan Clendenning, Mathieu Labrie et Gabriel Bouthillette, entre autres.

Il avait été congédié le 11 février 2006 à la suite d’une étrange défaite de 10 à 6 devant les Wildcats de Moncton au Centre régional K.-C.-Irving. Les nombreux spectateurs avaient vu leurs favoris prendre les devants 5 à 1 avant que les Chats Sauvages ne fassent une spectaculaire remontée à partir de la 28e minute de jeu.

Sylvain Couturier et Pat Daviault avaient à tour de rôle assuré l’intérim dans les parties suivantes et ce jusqu’à l’embauche de John Chabot alors qu’il ne restait que 11 matchs à disputer.

Questionné sur son retour au bercail après une absence de plus de 12 ans, Durocher indique avec humour qu’il a rapidement trouvé ses repères.

«C’est pour me rendre que ç’a été difficile, dit-il. À Saint-Quentin, il ne faisait vraiment pas beau hier soir (mardi). Il y avait des bosses de neige sur le chemin. Mais je suis content d’être de retour à Bathurst. C’est tellement une belle communauté.»

«Je suis également content d’être de retour derrière un banc. Remarque que je n’ai pas été longtemps parti. Après mon départ de Val-d’Or en janvier, j’ai peu de temps après accepté d’aller aider le Drakkar de Baie-Comeau pour le reste de la saison. Puis cet été, j’ai participé à quelques écoles de hockey aux États-Unis. Alors quand Sly (Sylvain Couturier) m’a appelé pour m’offrir le poste, je n’ai pas hésité longtemps», mentionne-t-il.

«Sly est d’ailleurs l’une des principales raisons pourquoi j’ai accepté de revenir. Je sais que je vais avoir du plaisir avec lui. C’est extraordinaire ce que le Titan a fait la saison dernière. Un si petit marché qui va gagner la coupe Memorial c’est tout un exploit. Et quand je regarde dans ce vestiaire, je vois qu’il reste encore quelques joueurs de la dernière campagne. Je voudrais que ces gars-là, pour le temps qu’il leur reste avec nous, m’en donnent plus d’ici Noël. Ils savent comment gagner et je veux qu’ils le montrent aux plus jeunes», ajoute Mario Durocher.