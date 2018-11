Acadie-Chaleur: les Ice Dogs de Néguac ont besoin de renforts

Les Ice Dogs de Néguac ont accordé 32 buts à leurs trois premières parties et n’en ont marqué que six. Est-il nécessaire d’en dire plus pour comprendre que cette formation est très loin du niveau des trois équipes de tête que sont les Alpines de Tracadie, les Acadiens de Caraquet et les Marchands de Shippagan?

À ce sujet, le vétéran Danik LeBouthillier propose que la Ligue senior Acadie-Chaleur donne la permission aux Ice Dogs (0-3-0, 0 pt) d’aller puiser un brin dans les effectifs des défunts Rameurs de la baie des Chaleurs.

Et comme les Navigateurs de Baie-Sainte-Anne (0-3-0, 0 pt) sont également à la traîne, ça ne serait peut-être pas mauvais de leur permettre à eux aussi d’aligner deux ou trois gars de la région de Bouctouche afin d’assurer une plus belle parité dans la ligue.

Après tout, au-delà du règlement territorial en vigueur, assurer d’un meilleur équilibre entre les équipes est aussi un élément important pour assurer la viabilité d’un circuit de hockey senior.

LeBouthillier croit à tout le moins que tout le monde serait gagnant de permettre aux Ice Dogs d’aller chercher ne serait-ce que trois joueurs dans la région Chaleur.

«Il n’y a personne qui est content de voir un club se faire battre 14 à 3, affirme le vétéran défenseur. Que ce soit la ligue, les partisans, les Ice Dogs ou encore les autres équipes, personne n’est gagnant de voir de tels pointages.»

Selon LeBouthillier, l’ajout de quelques joueurs de Chaleur permettrait à l’équipe de mieux rivaliser.

«Je sais qu’il y a des gars qui voulaient se faire payer avec les Rameurs et je ne crois pas que les Ice Dogs peuvent se le permettre, mais il y a sûrement des gars qui accepteraient de venir jouer pour le plaisir de jouer. Sébastien Arseneau, par exemple, est un vétéran qui pourrait grandement nous aider.»

LeBouthillier, qui a eu l’occasion de gagner plusieurs championnats avec les Alpines de Tracadie, est également d’avis que les Ice Dogs devraient utiliser davantage ses meilleurs éléments. Actuellement, l’équipe s’est plutôt assurée de donner un temps de jeu similaire aux quatre unités offensives, ainsi qu’aux trois paires défensives.

«Un gars comme Jeff Wilson, pour être efficace, se doit de jouer beaucoup plus qu’un joueur de quatrième trio, estime LeBouthillier. Dans un circuit senior, si tu veux être compétitif, tu ne peux pas utiliser tes quatre trios de la même façon. Pour gagner, une équipe doit donner un rôle à chaque joueur.»

Cela dit, LeBouthillier croit que les Ice Dogs ont un meilleur club que ce dont démontre leur fiche jusqu’ici.

«Il y a plusieurs nouveaux visages dans cette équipe et il faut du temps pour trouver les bonnes combinaisons. Il faudra toutefois trouver une façon d’accorder moins de buts. Et pour ce faire, il va falloir que les attaquants viennent nous aider dans notre territoire. À Tracadie, nous avions un gars comme Daniel Basque qui n’hésitait pas à venir aider les défenseurs. Ça fait une énorme différence dans un match», mentionne LeBouthillier avec justesse.

Les Ice Dogs disputeront deux rencontres en fin de semaine. Ils seront les visiteurs au Centre Rhéal-Cormier de Shippagan, vendredi, pour se mesurer aux Marchands (2-2-0, 4 pts). Puis samedi, ils iront rendre visite aux Navigateurs à l’aréna Adé-Thériault. À noter que les Alpines de Tracadie (4-0-0, 8 pts) ont congé ce week-end. n

Les Ice Dogs de Néguac subissent raclée par-dessus raclée depuis le début de la saison. – Archives: Louis Légère

L’attaque des Acadiens de Caraquet ne dérougit pas

Les Acadiens de Caraquet marquent des buts à la pelle et l’arrivée soudaine de l’hiver n’a rien à y voir. Après quatre parties, les locataires du Colisée Léopold-Foulem ont déjà inscrit 30 buts, soit six de mieux que les Alpines de Tracadie qui dominent le classement général. Et même si les chiffres sont gonflés par leurs deux duels face aux Ice Dogs de Néguac, Frédéric Landry est convaincu que l’équipe va continuer de remplir le filet de façon régulière.

«L’arrivée de Joey Martinez et Joël Blanchard se passe exactement comme nous l’avions imaginé, affirme Landry. Le trio qu’ils composent avec Jean-Samuel Lagacé fait tourner les têtes de tous les joueurs.»

«En fait, même nous au banc des joueurs, nous aimons les regarder aller. On se dit: ‘‘Ouf, je n’aimerais pas jouer contre ce trio-là’’», mentionne Landry en riant aux éclats.

«Si nous continuons à travailler ainsi, je ne vois pas pourquoi la moyenne de buts serait différente de ce qu’elle est en ce moment. Bon, nous ne marquerons sûrement pas de 10 à 13 buts par match comme nous l’avons fait contre Néguac, mais je crois sincèrement que nous pouvons maintenir une moyenne de cinq ou six buts partie», révèle Landry, qui connaît lui-même tout un début de saison avec 11 points, dont trois buts.

Il explique ses succès par la présence de Yan Rail au sein de son trio et par une nouvelle approche en zone offensive.

«Pour la première fois depuis que je joue senior, j’ai la chance de jouer avec Yan Rail, le meilleur pointeur du circuit la saison dernière. Ça va déjà plutôt bien depuis que nous avons été jumelés et je crois que nous pouvons même jouer encore mieux. Je ne te cacherai pas que j’ai aussi changé ma façon de jouer cette saison afin d’adopter un style beaucoup plus centré sur l’attaque.

Les Acadiens (3-1-0, 6 pts) ont deux matchs au programme ce week-end, chaque fois dans le Vieux Léo. Vendredi, ils en viendront d’abord aux prises avec les Navigateurs de Baie-Sainte-Anne (0-3-0, 0 pts). Puis, samedi, ils accueilleront les Marchands de Shippagan (2-2-0, 4 pts). Ces derniers voudront sans aucun doute rendre la pareille aux Acadiens qui étaient venus les battre à domicile en fin de semaine dernière.

«Nous serons prêts, indique le défenseur des Marchands Marc-Antoine Robichaud. Nous savons que notre exécution sur la glace n’est pas encore à point, mais nous travaillons fort pour y arriver. Nous savons aussi que les Acadiens ont une bonne équipe. Ils sont jeunes et ils sont rapides. C’est justement à cause de leur vitesse qu’ils nous ont battus la semaine dernière. Pour nous, cette défaite n’était toutefois qu’un message pour nous dire que la saison est véritablement commencée. Cela dit, la saison est encore jeune et nous nous attendons de disputer de gros matchs contre eux pendant tout l’hiver.»