Comme va Étienne Montpetit, comme vont les Aigles Bleus

Les succès d’une équipe de hockey, ce n’est jamais l’affaire d’un seul joueur. Mais dans le cas des Aigles Bleus de l’Université de Moncton, on ne peut certainement pas ignorer l’impact du gardien Étienne Montpetit sur le groupe de Judes Vallée. Il a propulsé la reconstruction du Bleu et Or en mode supersonique avec son jeu inspiré.

Le portier québécois présente une fiche de 4-4, une moyenne de 2,43 et la meilleure efficacité du Sport universitaire de l’Atlantique (SUA) à ,929.

Des chiffres qui expliquent en partie les succès des Aigles Bleus jusqu’à maintenant en 2018-2019.

«Je suis arrivé ici sans aucune pression et mon but était de donner une chance à l’équipe de gagner tous les soirs. On a des nouveaux visages ici et ça parait», raconte l’athlète originaire de Valleyfield.

«On s’est beaucoup amélioré en défensive. Les gars devant moi me facilitent beaucoup la tâche et je pense qu’on progresse constamment. On a envoyé un gros message à la ligue en battant des bonnes équipes depuis le début de l’année.»

Montpetit a certainement le talent pour aspirer au hockey professionnel, mais il a plutôt opté pour le circuit universitaire.

«Je ne sais pas si j’aurais pu aller jouer au niveau professionnel. Je pense que c’est important d’avoir un plan b. Le fait d’avoir un diplôme universitaire, c’est toujours pratique pour le futur», explique-t-il.

«En même temps, c’est du très bon hockey ici. Ça me permettra de continuer mon cheminement dans le hockey après mes études. Je peux faire les deux en même temps et c’est ce que j’aime ici.»

Selon lui, le mariage avec l’U de M était parfait.

«Moi, je voulais jouer au hockey. Rester sur le banc, ce n’était pas dans mes plans. Les Aigles m’ont offert beaucoup de temps de glace comme gardien numéro un. Je tenais aussi à étudier en français», indique l’étudiant en génie civil.

«J’adore ça ici. L’ambiance est bonne et la ville est très bien. Ça me permet aussi d’apprendre l’anglais. J’ai toujours voulu être bilingue. La vie universitaire, c’est l’idéal pour moi. On vole de nos propres ailes. Ce n’est pas comme dans le junior où les entraîneurs nous tiennent par la main.»

Montpetit ne savait pas trop à quoi s’attendre en déposant son équipement dans le nid des Aigles.

«C’est un très bon calibre de hockey, mais ce n’est pas ce à quoi que je m’attendais. C’est plus une ligue de gros travaillants. Il y a moins de joueurs talentueux que dans le junior. Pour un gardien, je te dirais que c’est plus facile, un style de jeu comme ça», affirme-t-il.

«Les joueurs doivent vivre une plus grosse adaptation, parce que les gars sont plus gros et plus physiques ici. Il y a eu peu moins de finition dans cette ligue, mais les gars foncent plus au filet. Le plus gros ajustement, c’est de trouver la rondelle parce qu’il y a toujours quelqu’un devant moi.»

L’entraîneur-chef Judes Vallée se dit comblé du rendement de son portier.

«On savait que c’était un très bon gardien et on est très content de ce qu’il nous donne. Il nous a un peu surpris au début de l’année, mais là, il nous habitue à le voir arrêter toutes les rondelles!», lance-t-il en riant.

«On savait qu’on allait chercher un gardien de premier plan. C’est avec des gardiens qu’on gagne des championnats. Son arrivée fait partie de notre phase 1. On voulait bâtir par l’arrière. On est très heureux de son attitude et de la façon dont il se comporte. C’est une très bonne personne.»

Étienne Montpetit et les Aigles Bleus (6-5-2, 14 points) accueilleront les Axemen de l’Université Acadia (4-7-1, 9 points), vendredi soir dans leur nid à compter de 19h.