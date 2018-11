Les grands moyens pour réaliser son rêve

Katryne Villeneuve a marqué au moins un but à ses six dernières rencontres. - Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette

Katryne Villeneuve veut terminer sa carrière dans le hockey universitaire avec une participation au championnat national, rien de moins. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le numéro 96 prend les grands moyens pour y arriver.

La Franco-Ontarienne a marqué au moins un but à ses six dernières rencontres.

Elle s’est même payé un tour du chapeau en fin de semaine, dans une victoire de 5 à 2 contre les Reds de l’Université du Nouveau-Brunswick.

Son rendement explique en partie les récents succès de l’équipe de Marc-André Côté, qui vient de remporter trois de ses quatre dernières rencontres.

«C’est ma dernière année et je veux gagner. Je n’ai pas encore gagné de championnat du Sport universitaire de l’Atlantique (SUA) et ce serait plaisant de le faire cette année. Je pense qu’on a l’équipe pour le faire», affirme la patineuse âgée de 22 ans.

«C’est important pour moi de bien représenter l’Université de Moncton et l’Acadie. L’équipe a gagné le championnat juste avant que j’arrive et j’ai des frissons quand je regarde les vidéos. Ce serait incroyable de vivre la même chose.»

L’étudiante en gestion de sport et de loisir flotte sur un nuage présentement.

«Je fais juste travailler fort et je suis récompensée. Ça va aussi très bien avec mes compagnes de trio. Gabrielle (Saulnier) et Janelle (Graham) font un très bon travail. On se trouve vraiment bien sur la glace», avance-t-elle.

«On a une équipe jeune, je suis d’accord, mais on a des filles avec beaucoup de talent ici. On a aussi une très bonne chimie d’équipe. Tout le monde s’entend bien dans le vestiaire et sur la glace. C’est probablement une des meilleures chimies d’équipe que j’ai vue ici en cinq ans. On a vu que si on travaille fort, on peut battre n’importe qui dans la ligue. Il faut juste s’y mettre pendant 60 minutes à chaque match», ajoute la joueuse originaire de Casselman.

L’entraîneur-chef du Bleu et Or se réjouit des succès de sa joueuse vedette.

«Katryne est à l’aise avec ses responsabilités et elle accepte le défi qu’on lui propose», mentionne Marc-André Côté

«La rondelle va toujours trouver les bonnes joueuses. Si on compare au début de la saison, ses tirs commencent à trouver le fond du filet. Le talent finit toujours par ressortir», ajoute-t-il.

«Elle a 55 tirs au but depuis le début de la saison, ce qui est de loin le plus haut total dans la ligue. Kat fonctionne vraiment bien dans le concept d’équipe. Elle est également excellente autour de ses coéquipières et elle est souriante quand elle arrive à l’aréna. Ce sont des choses qui aident tout le monde.»

Le pilote de l’U de M anticipe déjà avec une certaine frayeur la vie sans celle qui affiche un rendement de 8-4=12 en 11 rencontres cette saison.

«C’est certain qu’on magasine fort présentement», rigole-t-il.

«Il va falloir que les autres filles fassent leur part. Ça va se faire par comité l’an prochain. Un soir, ce sera madame x qui va en marquer deux, le lendemain, ce sera madame y et c’est bien correct comme ça.»

Des Katryne Villeneuve, ça ne pousse malheureusement pas dans les arbres.

Le Bleu et Or (5-5-1, 11 points) disputera sa prochaine rencontre jeudi soir, alors que la bande à Marc-André Côté rendra visite aux Huskies de l’Université St. Mary’s (6-3-1, 13 points) à Halifax.