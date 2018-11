Saint-Quentin devra trimer dur pour conserver sa fiche parfaite

Seule équipe invaincue en temps réglementaire du Circuit régional de hockey, les Castors de Saint-Quentin en auront plein les bras en fin de semaine avec des duels contre les Ambassadeurs de Saint-Jacques et les Panthères du Haut-Madawaska. Deux gros tests qui, selon le défenseur Keith Sexton, devraient nous donner une assez bonne idée de la valeur de l’équipe.

«Ça va définitivement être une grosse fin de semaine pour nous. Sur papier, les Panthères sont le club à battre», affirme Sexton.

«Ils ont ajouté plusieurs bons joueurs comme les frères Bezeau (Billy et Tommy), Jacques Cormier et Adam Laite. Ils sont donc aussi forts que la saison dernière malgré les départs de Maxime St-Cyr et Chad Lacasse, entre autres. Et les Ambassadeurs, que nous affrontons vendredi, ils sont toujours dans le groupe des meilleures équipes année après année», dit-il.

«Le Thunder de Perth-Andover est aussi un club amélioré selon moi. Nous les avons battus la semaine dernière, mais il y avait au moins trois joueurs importants qui n’étaient pas. Je suis également très impressionné par le début de saison du Dynamo de Kedgwick. C’est la même équipe dont tout le monde se questionnait s’il y aurait un club il y a un mois. Disons qu’avec un gardien comme Adrien Lemay, ça fait en sorte que les fondations sont solides. Les Draveurs du Bas-Madawaska sont également à surveiller. Ils ont tout un gardien en Pierre-Olivier Lemieux et une fort bonne attaque. Il leur manque peut-être juste un peu plus de profondeur en défensive pour aider leur quart-arrière Mathieu Bérubé», révèle Sexton.

Mais peu importe ce qu’il peut penser des Panthères, des Ambassadeurs ou des autres bonnes formations du CHR, il n’en demeure pas moins que Sexton croit aussi que la saison 2018-2019 est celle des Castors.

«C’est ma septième saison avec les Castors et il n’y a pas eu une saison où nous n’avons pas cru en nos chances de gagner. Nous l’avons d’ailleurs fait trois fois lors des six dernières saisons», dit-il.

«Il y a dans cette organisation une dynamique gagnante qui est palpable aussitôt que tu entres dans le vestiaire. Et cette saison, en plus, nous avons plus de profondeur que jamais. Dans les dernières campagnes, il est arrivé que nous nous présentions à des matchs avec une douzaine de joueurs. Cette saison, nous avons le problème inverse, nous devons parfois laisser des gars de côté», ajoute-t-il.

L’entraîneur des Castors Daniel Huard en a remis en vantant la profondeur de l’équipe.

«Les ajouts de (David) Crossman et (Olivier) Gendron, en plus du retour de (Maxime) Lévesque, qui est un leader incontestable, font que nous avons plus de profondeur. Mais au-delà de ces ajouts, notre plus grande force au cours des dernières saisons est le leadership et la hargne de nos joueurs. Ce sont des qualités que des équipes avec possiblement plus de talent n’ont pas», mentionne Huard.

«Ce n’est pas pour rien si chaque été nous avons des appels de plusieurs joueurs importés intéressés à jouer avec nous», confie Huard.

Les Castors (4-0-0, 8 pts) accueillent les Ambassadeurs (3-1-0, 6 pts) vendredi et ils seront les visiteurs samedi au domicile des Panthères (3-0-1, 7 pts).

Le Bas-Madawaska toujours à la recherche d’une première victoire

Les Draveurs du Bas-Madawaska ont beau ne pas avoir encore savouré la victoire après deux semaines d’activités, il ne fait aucun doute auprès des joueurs que leur fiche ne témoigne aucunement de la valeur réelle de l’équipe.

Pour un, le vétéran Éric Moreau estime que c’est seulement une question de temps avant que les Draveurs (0-3-1, 1 pt) n’alignent les victoires. Il croit même qu’avec un peu de chance, ils auraient pu inscrire deux victoires contre deux puissances le week-end dernier. Ils ont d’abord subi une défaite de 8 à 7 en prolongation devant les Castors de Saint-Quentin, puis se sont inclinés 8 à 5 face aux Panthères du Haut-Madawaska. Dans ce dernier duel, les Draveurs ne tiraient de l’arrière que par la marque de 6 à 4 à mi-chemin en troisième.

«Si des équipes ont l’idée de nous prendre à la légère, elles vont être drôlement surprises, révèle Moreau. Nous avons des bons marqueurs en masse et tous les gars dans le vestiaire sont convaincus que nous avons un bien meilleur club que ne l’indique notre fiche. Notre objectif est d’ailleurs de terminer dans le top 4 afin d’avoir l’avantage de la glace pour la première ronde des séries éliminatoires.»

Les Draveurs auront l’occasion de prouver qu’ils ont ce qu’ils faut pour atteindre cet objectif en fin de semaine, alors qu’ils affronteront deux équipes qui sont à leur portée. D’abord les Prédateurs du Témiscouata (1-2-1, 3 pts), vendredi soir, au domicile de ces derniers, puis le Thunder de Perth-Andover (2-2-0, 4 pts), samedi, devant leurs partisans.

«C’est une fin de semaine importante pour nous. Pour notre équipe, c’est le temps de mettre des points au classement», dit-il.

Après 10 saisons avec les défunts Cataractes de Grand-Sault et une autre avec le Thunder, Éric Moreau dispute sa 12e campagne dans le Circuit régional de hockey dans un tout nouveau vestiaire.

«Les gars me taquinent à ce sujet, avoue-t-il en riant. En même temps, j’ai déjà joué avec plusieurs gars qui sont dans l’équipe. C’est fou comme le calibre de jeu a augmenté depuis mes débuts dans la ligue. Et ça, c’est grâce aux joueurs importés. Je trouve que ça rend le jeu plus amusant. Il y a plusieurs gars qui ont joué du junior majeur et du hockey universitaire dans la ligue maintenant. Tu n’avais pas ça il y a une douzaine d’années.»

Voici les autres matchs au programme en fin de semaine: Vendredi – Haut-Madawaska vs Kedgwick; Perth-Andover vs Saint-Basile. Samedi – Kedgwick vs Saint-Jacques. Dimanche – Saint-Basile vs Témiscouata.