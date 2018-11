Lurette et Thibeault dans la mire des Aigles Bleus

Pierre-Luc Lurette et Francis Thibeault, des Tigres de Campbellton, ne s’en cachent pas, ils souhaitent tous les deux évoluer pour les Aigles Bleus de l’Université de Moncton en 2019-2020. Les deux défenseurs en rêvent et ne demanderaient pas mieux qu’un coup de fil du directeur des opérations hockey du Bleu et Or Jean-François Damphousse.

«Mon but est de jouer universitaire dans la conférence Atlantique et ma préférence va aux Aigles Bleus, révèle Lurette. C’est là où je veux poursuivre mes études et j’ai d’ailleurs déjà envoyé mon application afin d’entrer dans le programme de travail social l’an prochain. Mais pour l’instant, je n’ai eu aucune discussion avec l’organisation des Aigles Bleus.»

Son cousin Francis Thibeault est lui aussi on ne peut plus clair quant à son avenir comme hockeyeur.

«Je veux poursuivre mes études à l’Université de Moncton et je veux jouer pour les Aigles Bleus», résume Thibeault.

Questionné sur les chances des deux Acadiens de se retrouver avec le Bleu et

Or, Jean-François Damphousse a confirmé qu’ils faisaient partie des joueurs qu’ils avaient à l’oeil en ce moment.

«Nous voulons ajouter de deux à trois défenseurs pour la saison prochaine et ils font partie des gars que nous surveillons. Nous continuons à évaluer nos options et nous prendront des décisions plus tard cette saison», affirme Damphousse.

S’ils parviennent à convaincre le Bleu et Or de leur faire une place, les deux cousins seront les troisième et quatrièmes hockeyeurs de Val-d’Amour à évoluer pour l’U de M. Le gardien Jean-Claude Charest, qui se trouve d’ailleurs au Temple de la renommée du Nouveau-Brunswick avec ses coéquipiers des saisons 1980-1981 et 1981-1982, et l’arrière Véronic Thibeault ont été les deux premiers. Véronic, qui a évolué pour l’U de M de 2012 à 2016, est d’ailleurs la soeur aînée de Francis.

En effectuant cette recherche, il a également été possible d’apprendre que Stéphane Gallant, qui a connu beaucoup de succès au niveau junior A et senior, et Daniel Savoie, qui a disputé deux rencontres avec les Foreurs de Val-d’Or en 1998-1999, sont eux aussi originaires de Val-d’Amour.

«Véronic, Francis et Pierre-Luc font partie de ma famille, mentionne Gallant, qui est aujourd’hui propriétaire du bar Révolution à Moncton. Leur grand-père et ma mère sont frères et soeur. Je suis d’ailleurs très fiers de mes petits cousins. Pier-Luc et Francis sont justement les idoles de mon fils Mathieu.»