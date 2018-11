Patrick LeBlanc: le plus dominant depuis Alex Saulnier

Les Flyers de Moncton connaissent une saison exceptionnelle et les victoires continuent de s’accumuler même au Monctonian qui bat actuellement son plein. Et parmi les nombreux joueurs de talent qui composent cette équipe, Patrick LeBlanc est celui qui fait actuellement le plus parler de lui en raison de sa production démesurée dans le dernier mois. Croyez-le ou non, LeBlanc a accumulé un total de 17 points, dont 12 mentions d’aide, à ses six dernières parties.

Un rendement hors de l’ordinaire qui devrait faire du jeune espoir des Islanders de Charlottetown l’un des joueurs les plus convoités lors de la prochaine période de transactions dans la LHJMQ, si jamais les Prince-Édouardiens décidaient de tenter le coup pour une éventuelle participation au tournoi de la Coupe Memorial.

L’attaquant de Sainte-Marie-de-Kent, qui domine la colonne des pointeurs de la Ligue midget AAA du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard avec un total de 34 points (12-22) en seulement 15 duels, est en voie de devenir le premier hockeyeur à atteindre le plateau des 80 points dans cette ligue depuis Alex Saulnier en 2008-2009.

Ce n’est pas rien.

De son propre aveu, son retranchement lors du camp d’entraînement des Islanders aura été un coup de pied au cul qui lui aura finalement été bénéfique.

«Ça m’a fouetté d’avoir été retranché. Ça m’a donné encore plus le goût de me dépasser», affirme le hockeyeur de 16 ans que les Islanders ont sélectionné au troisième tour (41e au total) en juin.

Les Islanders ont récompensé ses efforts en le rappelant pour deux jours la semaine dernière.

«Ç’a vraiment bien été et j’ai adoré ça. Ils m’ont déjà fait savoir que j’allais aller pratiquer avec eux de nouveau en décembre pendant la pause de Noël. Ils m’ont aussi fait savoir que je n’étais pas gros et qu’il fallait que j’ajoute quelques livres», révèle le gaucher de 5 pieds 11 pouces et 155 livres.

Bien que LeBlanc soit capable de marquer sa part de buts, il se voit davantage comme une passeur.

«Je suis quelqu’un qui voit bien le jeu et qui pense plus à faire des passes. J’aime trouver mes coéquipiers sur la glace», confie-t-il.

En plus de LeBlanc, les Flyers peuvent également compter sur plusieurs autres joueurs dont les droits appartiennent déjà à des équipes de la LHJMQ, soit Cole Cormier (Rimouski), Alexis Dubé (Acadie-Bathurst), Yannic Bastarache (Acadie-Bathurst), Mathias Savoie (Saint-Jean), Jacob LeBlanc (Cap-Breton) et Nicolas Bourque (Charlottetown). C’est sans oublier Evan Jackson (Moncton), dont la saison est malheureusement déjà terminée en raison d’une blessure.

Ajoutez à cela des joueurs de 15 ans comme Dominic LeBlanc, Jonathan Desrosiers, Yanic Duplessis, Keegan Hunt et Alex Cormier qui sont déjà dans le collimateur des recruteurs en vue du prochain repêchage.

Bref, les Flyers sont équipés pour veiller tard, comme ils l’ont fait d’ailleurs le printemps dernier en prenant part à la coupe Telus.

«Avec le club que nous avons, l’expérience acquise l’an dernier au Championnat de l’Atlantique et à la Coupe Telus, je crois que nous avons ce qu’il faut pour aller loin ce printemps, indique LeBlanc. C’est sûr que nous n’avons plus Lukas (Cormier) et qu’Evan était un très gros morceau dans l’équipe, mais nous avons quand même plus de profondeur que la saison dernière. Et nos joueurs nés en 2003 se sont très bien adaptés à la ligue.»

«Si nous jouons comme nous en sommes capables, je crois vraiment que nous avons une chance de gagner le Monctonian en fin de semaine.

Notons que les Flyers occupent le premier rang du circuit midget AAA avec une fiche de 14 victoires contre un seul revers. Autre statistique fort révélatrice de leur domination, les hommes de John DeCourcey n’ont permis que 28 petits buts en 15 matchs.