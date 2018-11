Le Titan et les Wildcats craignent de perdre leurs meilleurs joueurs à 19 ans

La LHJMQ sera-t-elle privée de ses meilleurs joueurs âgés de 19 ans dans un avenir rapproché? Ce scénario cauchemardesque semble de plus en plus probable et l’idée est loin de faire le bonheur des dirigeants du circuit Courteau, particulièrement au Nouveau-Brunswick.

Les directeurs généraux de la LNH souhaitent avoir le droit d’envoyer les joueurs canadiens repêchés en première ronde dans leur club-école de la Ligue américaine de hockey plutôt que de les retourner dans le hockey junior.

Bien que cette mesure ne toucherait qu’une poignée de joueurs, les pertes seraient potentiellement énormes pour les équipes de la LHJMQ.

L’an prochain, cette nouvelle règle s’appliquerait à des joueurs comme Joe Veleno (Drummondville), Noah Dobson (Acadie-Bathurst), Filip Zadina (Halifax) et Nicolas Beaudin (Drummondville).

«Nous avons un contrat avec la Ligue canadienne de hockey. Nous aurons probablement d’autres discussions avant de rencontrer les dirigeants de la LCH. L’entente est encore valide pour un an. Nous ne pouvons rien faire à ce sujet pour l’instant», a mentionné le vice-président et directeur des opérations hockey de la LNH, Colin Campbell.

Des propos qui ont fait bondir les directeurs généraux des équipes du Nouveau-Brunswick.

«Je pense que ce n’est pas la bonne chose à faire», estime Sylvain Couturier, grand patron du Titan d’Acadie-Bathurst.

«Je prêche peut-être pour ma ligue, mais on a vu des choix de première ronde jouer dans la LNH à l’âge de 18 ans et ça n’a pas été un gros succès dans certains cas», ajoute-t-il.

«Je comprends que la LNH est une business, mais je pense que c’est important de laisser les gars finir leur secondaire et leur cégep et les laisser maturer un peu. Honnêtement, je ne vois aucun choix de première ronde dominer notre ligue présentement et perdre leur temps dans la LHJMQ.»

Son défenseur étoile Noah Dobson serait touché par cette mesure la saison prochaine.

«S’il est prêt à jouer dans la LNH, bravo, je lui souhaite. Mais si ce n’est pas le cas, je ne verrais pas pourquoi irait jouer dans la LAH. Je ne pense pas qu’il va perdre son année à jouer à 19 ans dans la LHJMQ», indique Couturier.

Son homologue des Wildcats de Moncton, Ritchie Thibeau, est du même avis.

«Je pense que c’est important que les joueurs de moins de 20 ans qui ne jouent pas dans la LNH continuent de se développer dans la LCH. Plusieurs ne sont pas prêts à jouer au hockey professionnel, et de notre côté, ça nous prend des joueurs comme ça pour avoir des bonnes franchises», raconte-t-il.

«On repêche des gars à 16 ans, et c’est quand ils ont 18 ou 19 ans qu’ils contribuent le plus à nos équipes. Ça changerait beaucoup de choses si on les perdait à leurs meilleures années juniors.»

Si cette mesure devait voir le jour, les transactions deviendraient beaucoup plus complexes dans le hockey junior.

«Si on les perd à 19 ans, il faudra revoir notre stratégie de repêchage. Ce n’est pas une décision qui affecterait beaucoup de joueurs, mais c’est une décision qui affecterait les meilleurs joueurs», mentionne Thibeau.

«Nous, on essaie d’envoyer nos joueurs dans des camps de la LNH pour leur ouvrir des portes et leur donner de l’expérience. Mais si on envoie un joueur au camp des Coyotes par exemple, tout d’un coup, ils l’aiment et ils l’envoient dans la LAH, on fait quoi?»

Un total de 14 joueurs de la LCH seraient touchés par cette mesure cette saison, sans compter quelques joueurs européens qui évoluent au Canada.