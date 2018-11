Les problèmes s’empilent chez le Titan

Sylvain Couturier a déjà vécu des plus beaux mois de novembre. En plus de Dame Nature qui s’entête à nous raccourcir vicieusement l’automne à coups de «six pouces» de neige, le directeur général du Titan a dû composer jusqu’ici avec un changement d’entraîneur, des défaites qui se suivent à la queue leu leu et une l’infirmerie ne cessant de s’empiler. Et comme si ce n’était pas suffisant, voilà que le vétéran Domenic Malatesta a décidé de prendre ses cliques et ses claques pour s’en retourner dans son Maine natal.

Couturier, déjà fort occupé avec le recrutement et les négociations entamées avec certaines équipes en vue de la période des transactions qui approche à grands pas (16 décembre), doit présentement faire des pieds et des mains pour s’assurer que son entraîneur Mario Durocher puisse compter sur au moins 11 attaquants, lui qui doit déjà «habiller» sept défenseurs par défaut.

Logan Chisholm, qui sera opéré bientôt, est déjà assuré de rater la totalité de la saison. Le Slovaque Kristian Kovacik, lui, vient de subir une deuxième commotion cérébrale en un mois. Dans son cas, il y a lieu de s’inquiéter. Enfin, le vétéran Liam Murphy est un cas douteux pour les parties du week-end.

Heureusement, Cole Rafuse devrait être en mesure de reprendre le boulot mercredi soir, alors que le Titan rendra visite aux Sea Dogs de Saint-Jean au Harbour Station. C’est sans oublier l’Ontarien d’origine russe Seva Losev qui est toujours sous évaluation. Dans le cas de ce dernier, il devra en donner plus s’il tient à poursuivre l’aventure en terre néo-brunswickoise.

En attendant, Couturier a encore une fois rappelé Charles-André Cypihot. Pour l’attaquant des Timberwolves de Miramichi, il s’agit déjà d’un quatrième rappel cette saison. Les chances sont également bonnes pour que Yannic Bastarache, des Flyers de Moncton, ait droit à un premier rappel pour les parties du week-end.

«La perte de Logan est énorme pour nous, mentionne Couturier. C’est l’un de nos attaquants qui continuait de nous donner du bon hockey malgré notre saison. Cela dit, sa blessure ne changera aucunement notre plan de match pendant la période des transactions. L’idée est d’obtenir des bons choix au repêchage et des joueurs qui seront en mesure de nous aider pour les deux ou trois prochaines années. Il n’est cependant pas dit que nous n’irons pas chercher un vétéran pour aider nos jeunes.»

Le d.g. du Titan s’est par ailleurs dit content du jeu offert par Cypihot, un modeste choix de 7e ronde (118e au total) en 2016.

«Il n’a pas déçu lors de chacun de ses rappels. C’est un gros bonhomme que nous continuons d’observer. Nous le regardons attentivement», confie Couturier au sujet du géant de 6 pieds 5 pouces, qui ne célébrera son 18e anniversaire de naissance que le 15 décembre.

La situation des blessés est telle que l’équipe n’aura d’autre choix que de rappeler au moins un attaquant pour chacune de ses trois rencontres cette semaine.

«Avec la situation actuelle au niveau des attaquants, nous n’avons pas le choix de jouer à la chaise musicale avec nos joueurs affiliés. Nous avions rappelé Cypihot et Dubé en fin de semaine, Cypihot sera encore là mercredi soir et il y a de fortes chances pour que Yannic Bastarache soit rappelé pour les parties du week-end. C’est un autre jeune que nous voulons évaluer», indique Couturier.

Le Titan (4-18-1, 9 pts) aura par ailleurs une belle occasion de retrouver le sentier de la victoire, mercredi soir, au domicile des Sea Dogs (2-17-3, 7 pts).

Pour ceux et celles qui l’auraient oublié, le Titan a eu l’air d’un prétendant à la coupe du Président lors de ses deux premières confrontations face aux Sea Dogs avec des gains de 10 à 1 et 7 à 1. C’est aussi lors de ces deux matchs que Cole Rafuse s’était donné des airs d’Alexander Ovechkin en y allant d’un total de six buts et trois passes pour neuf points. Le hic, c’est que le numéro 18 a été limité à seulement deux buts et une passe dans ses 19 autres duels.

«Mario sait comment gagner»

S’il y a un joueur qui connaît bien le nouvel entraîneur Mario Durocher dans le camp du Titan, c’est bien le vétéran Cole Rafuse. C’est sous ses ordres que le Néo-Écossais a donné ses premiers coups de patin dans la LHJMQ en 2015, plus précisément à Val-d’Or, avant d’être échangé au Titan en janvier 2016.

Invité à nous donner son appréciation sur Durocher, le numéro 18 a dressé un portrait plus que flatteur.

«Mario est un très bon entraîneur qui sait comme gagner, dit-il. C’est aussi un entraîneur qui aime enseigner pendant les entraînements et qui sait comment soutirer le meilleur de chaque joueur. Il va grandement aider cette équipe et nous sommes excités de l’avoir avec nous. Avec le changement d’entraîneurs, c’est clair que l’organisation veut continuer de s’améliorer et d’aller chercher quelques victoires supplémentaires.»

«Mario est aussi le genre d’entraîneur qui insiste pour que tu travailles toujours fort et qui exige que tu respectes le système. J’espère que nous irons chercher une première victoire pour lui dès mercredi soir à Saint-Jean», mentionne Rafuse.

Le jeune William Champagne en est un autre qui semble se plaisir sous les ordres du nouvel entraîneur. Il a surtout apprécié d’entendre Durocher révéler que l’âge n’avait pas d’importance à ses yeux et que seuls les joueurs qui voudront donner l’effort seront récompensés.

«C’est évident que je vais continuer de travailler fort pour gagner mon poste dans l’alignement, indique Champagne. J’ai l’intention de me dépasser chaque jour afin de m’améliorer dans toutes les facettes du jeu pour aider l’équipe à gagner.»

«Jusqu’ici ça se passe super bien. Il aime beaucoup parler sur glace. Il veut que tout le monde soit sur la même page», dit-il.

Questionnés tous les deux sur le départ de Bryan Lizotte, Rafuse et Champagne ont fait savoir que la nouvelle avait surpris tous les joueurs dans le vestiaire.

«Son départ, nous ne l’avons pas vu venir», confie Champagne.

«Nous sommes très reconnaissants pour tout ce que Bryan a fait pour nous et nous lui souhaitons la meilleure des chances», ajoute Rafuse.

«Mais le plus important, souligne Champagne, c’est que nous soyons un groupe très uni et qu’il nous fait commencer à gagner des matchs. Nous voulons prendre part aux séries éliminatoires une fois la saison régulière terminée.»