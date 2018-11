Un rouage important que personne n’attendait chez les Aigles

Quand une équipe de hockey va bien, il y a toujours des héros obscurs qui en sont en bonne partie responsables de ces succès. Chez les Aigles Bleus de l’Université de Moncton, un de ces contributeurs discrets a pour nom Édouard Michaud.

Quand on a annoncé la cuvée 2018-2019 des recrues du Bleu et Or, on a surtout parlé des patineurs en provenance de la LHJMQ. Personne ne s’est attardé très longtemps sur ce gaillard qui arrivait tout droit de l’Alberta et du junior A.

C’était une grosse erreur.

Le joueur originaire de Sherbrooke est un rouage de plus en plus important du groupe de Judes Vallée.

«C’est vrai que ça va assez bien. En arrivant ici, je ne savais pas vraiment à quoi m’attendre», raconte le joueur âgé de 21 ans,

«J’ai hésité au début parce que je ne savais pas vraiment où je voulais aller jouer. J’ai eu des offres de l’Europe et du hockey universitaire. Mais j’ai opté pour les Aigles Bleus parce que je pense que c’est mieux pour mon développement. C’est une belle option, puisque je peux étudier en plus (en gestion de sport, tourisme et loisir). Je joue dans une bonne ligue et ça me donne un bon plan b pour le futur.»

Depuis le début de la saison, le numéro 28 affiche un rendement de 2-8=10 en 14 rencontres.

Le patineur de 6 pieds et de 170 livres a disputé un total de 15 rencontres dans la LHJMQ avec le Phoenix de Sherbrooke (entre 2014 et 2016).

L’an dernier, il a patiné avec le Storm de Grande Prairie, dans la Ligue de hockey junior de l’Alberta.

Il a terminé parmi les meilleurs pointeurs du circuit, avec un dossier de 39-34=73 en 52 rencontres.

Même si le Bleu et Or a croupi dans les bas-fonds du classement l’hiver dernier, Michaud n’a jamais hésité quand le directeur général Jean-François Damphousse et l’entraîneur-chef Judes Vallée l’ont contacté.

«J’avais vu le classement, mais ça change chaque année. On le voit depuis le début de la saison. C’est une tout autre équipe. Le fait que Judes (Vallée) vient de Sherbrooke, comme moi, a aussi été un facteur», affirme-t-il.

«Je n’avais jamais vu de hockey universitaire, mais on m’avait dit que c’était un bon calibre de jeu. Ce sont des hommes et ça joue physique. C’était un peu impressionnant au début, mais je me suis ajusté assez vite.»

Depuis quelques rencontres, il est jumelé à Maxime St-Cyr et à Marc-Anthony Therrien, un trio qui fait des flammèches.

«Je ne suis pas le joueur le plus robuste, mais je suis intense. Mon rôle est de provoquer des chances de marquer. Je peux aussi bien jouer défensivement.»

En dehors de la patinoire, Édouard Michaud file le parfait bonheur.

«C’était une adaptation pour moi au début, parce que c’était la première fois que j’habitais seul, que je n’étais pas en pension. J’avais entendu seulement du positif de l’Acadie et c’est ce que j’ai trouvé ici. J’aime vraiment ça.»

L’entraîneur-chef du Bleu et Or sort son sourire du dimanche quand on lui parle de Michaud.

«On est très heureux de la façon dont ça se passe avec lui. On savait qu’il avait des bonnes mains et un bon tir. Il crée énormément de choses en attaque», explique-t-il.

«Il était habitué d’avoir de l’espace et du temps pour faire ses jeux., mais il s’est aperçu que le hockey universitaire, c’était un peu plus compliqué. Mais c’est un gars qui est très attentif à ce qu’on lui dit. On dit une chose une fois et il l’applique tout de suite. C’est une belle qualité pour s’améliorer», avance le pilote du Bleu et Or.

La relation entre les deux remonte à la LHJMQ.

«Il travaille bien dans les deux sens de la patinoire et il a une bonne tête de hockey. Je l’avais coupé à Sherbrooke. Il avait des choses à travailler et il a fait ses devoirs. C’est payant pour lui présentement et ce sera payant pour nous à long terme. Il joue du très bon hockey pour nous autres présentement.»

Édouard Michaud et ses Aigles Bleus (6-5-3, 15 points) rendront visite aux Tigers de l’Université Dalhousie (2-11-0, 4 points), mercredi soir à Halifax.