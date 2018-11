Forcée de faire son deuil du hockey après une commotion cérébrale de trop

Judyane Bernier a subi six commotions cérébrales au cours de sa carrière. Elle doit désormais faire son deuil du hockey. - Gracieuseté: Normand Léger

Le hockey universitaire, c’est terminé pour Judyane Bernier. En fait, il y a de fortes chances pour que l’attaquante des Aigles Bleues de l’Université de Moncton ne chausse plus jamais les patins. Pour l’équipe de Marc-André Côté, la perte est immense. Pour la Québécoise, c’est encore pire.

Le verdict est sans appel. Bernier a subi une commotion cérébrale durant un entraînement de l’équipe en début de saison.

C’était une de trop.

Depuis cet accident, elle a des pertes de mémoire, des difficultés à se concentrer et elle louche d’un oeil. Elle est également très sensible à la lumière et au bruit.

Ces symptômes pourraient s’estomper avec le temps, peut-être pas. Rien n’est assuré.

Judyane Bernier est évidemment dévastée.

«C’est vraiment dur. J’ai eu beaucoup d’émotions à contrôler. C’est très difficile», raconte-t-elle.

«J’ai vécu beaucoup de tristesse et aussi beaucoup de frustration. Je m’ennuie vraiment de m’habiller avec les filles et de jouer. C’est difficile d’être assis sur le banc pendant les entraînements et dans les gradins pendant les parties.»

Cette vilaine commotion, elle l’a subie en percutant la bande tête première. C’était sa sixième.

«Le médecin m’a dit que ma tête était rendue vraiment trop fragile pour continuer à jouer. Il ne faut pas que j’aie d’autres impacts à la tête», mentionne la patineuse originaire de Ste-Luce, dans le Bas-du-Fleuve.

Sa nouvelle réalité commence lentement à faire son chemin. Elle est en voie d’accepter l’inacceptable.

«Je commence tranquillement à faire mon deuil du hockey, mais ça reste difficile. Le hockey fait partie de ma vie depuis que je suis jeune. Je joue depuis l’âge de 6 ans», indique l’attaquante âgée de 22 ans.

Heureusement pour elle, l’équipe des Aigles Bleues ne l’a pas jeté aux poubelles comme une vieille chaussette.

«Je suis quand même l’équipe partout. J’ai donc quand même le sentiment de faire partie du groupe. Je ne peux juste plus être sur la glace pour aider mon équipe à performer. Mais les filles ont bien accepté le fait que je ne peux plus jouer et elles m’ont bien intégré», avance-t-elle.

«Juste de voir que les filles sont là pour moi et qu’elles m’appuient, ça m’a beaucoup aidé. Ça m’enlève un gros poids sur les épaules», mentionne celle qui est à sa troisième année en criminologie.

Judyane Bernier a réalisé à contrecoeur que sa santé était plus importante que sa passion.

«Je veux travailler et avoir une famille. Mon médecin m’a bien averti que si je ne règle pas mes problèmes de santé, je ne serai jamais capable de fonctionner plus tard. Elle m’a dit que j’étais un des gros cas de commotion cérébrale qu’elle avait vu.»

Il y a quand même une lueur d’espoir pour le numéro 24 du Bleu et Or.

«Je vais aller voir des spécialistes (des neurologues et des ophtalmologues) à Québec en décembre. Ce sont eux qui vont m’enligner sur la bonne voie. Les symptômes vont peut-être disparaître, mais ça va être vraiment long.»

Malgré la colère et la tristesse, la Québécoise n’a aucun regret.

«Sans le hockey, je ne serais pas à l’université. J’ai toujours eu des difficultés à l’école. Le hockey m’a aidé à aller au cégep, à l’université et à me motiver pour passer mes cours. Le hockey m’a apporté beaucoup dans ma vie.»

Judyane Bernier n’est plus une joueuse de hockey. Elle est maintenant une inspiration pour ses coéquipières.

«On avait de gros plans pour elle»

L’entraîneur-chef Marc-André Côté ne se fait pas tordre un bras pour l’avouer; la retraite de Judyane Bernier est une très mauvaise nouvelle pour son équipe.

«On avait de gros plans pour elle cette année. On aurait pu l’utiliser dans plusieurs rôles. Elle a un bon tir et elle comprend vraiment bien le jeu», affirme-t-il.

«Je pense qu’elle aurait contribué un peu partout. Elle aurait joué sur nos trois premiers trios et on l’aurait sans doute utilisée un peu en avantage numérique», explique le pilote de l’U de M. «C’est une joueuse qui va être difficile à remplacer. On va essayer de combler son absence du mieux qu’on pourra, avec ce qu’on a.»

Côté se dit peiné de voir son attaquante devoir accrocher ses patins.

«C’est triste pour nous, mais on doit surtout penser à son bien-être à elle. C’est ça qui est le plus important au bout du compte. Au niveau sportif, c’est certain que comme entraineur, tu ne veux jamais perdre de joueuses pour ces raisons-là.»