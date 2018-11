Les Wildcats ont réussi un exploit rarissime au Québec

Un gros rouleau compresseur rouge et bleu. Voilà ce que le Drakkar de Baie-Comeau, les Saguenéens de Chicoutimi et les Remparts de Québec ont vu leur passer sur le corps au cours des derniers jours. L’équipe de Darren Rumble ne perd tout simplement plus.

Les Wildcats de Moncton ont accompli un exploit rarissime pour une équipe du Nouveau-Brunswick, soit de remporter trois victoires en autant de sorties en sol québécois.

Ce périple payant a débuté samedi soir, avec un triomphe de 5 à 4 sur le Drakkar de Baie-Comeau (17-6-0-1, 35 points).

Dimanche, ce fut un succès de 8 à 4 face aux Saguenéens de Chicoutimi (10-8-2-3, 25 points), alors que le voyage a pris fin avec un triomphe de 6 à 3 sur les Remparts de Québec (10-11-1-2, 23 points), mardi soir.

Au cours de ses 20 dernières rencontres, Moncton présente un rendement exceptionnel de 17-1-2-0.

L’attaquant acadien Mika Cyr est l’un des principaux artisans de ces résultats fabuleux. Le numéro 24 se retrouve au 12e rang des meilleurs pointeurs de la LHJMQ, avec un dossier de 10-21=31 en 25 rencontres.

«Ça fait du bien. On a une bonne équipe et on voulait le prouver aux équipes du Québec. On voulait leur montrer qu’on peut rivaliser sur les patinoires adverses, peu importe l’endroit ou les circonstances», raconte le patineur originaire de Sainte-Anne-de-Madawaska.

«Surtout le match à Baie-Comeau. Ils sont au sommet du classement avec nous et on voulait vraiment gagner ce match. C’était la première partie du voyage, et en l’emportant, ça nous a donné un méchant boost pour les deux autres parties.»

Selon lui, le retour au jeu d’Adam Capanelli a changé beaucoup de choses chez les Wildcats.

«C’est certain qu’il a un gros impact sur notre équipe. Il joue partout, que ce soit en avantage ou en désavantage numérique et il excelle dans les mises en jeu. Il fait un gros travail sur le trio de Brady Pataki et Dylan Seitz. Ce sont toujours eux qui jouent contre les meilleurs trios des autres équipes. Ils jouent du très gros hockey présentement.»

Résultat: Moncton a passé le KO à trois bonnes équipes de hockey.

«On a montré beaucoup de caractère dans ce voyage. C’était très serré à Baie-Comeau, mais on est resté calme et on a trouvé une façon de gagner. À Chicoutimi et à Québec, on tirait de l’arrière après une période, mais on a remonté la pente pour l’emporter», fait-il remarquer.

«Le succès dans ce voyage nous donne encore plus de confiance et de la fierté. On est juste content de gagner. Beaucoup de monde nous considérait comme des négligés au début de la saison. Je pense qu’on a prouvé qu’on a une bonne équipe.»

À la lumière du rendement de l’équipe, les prédictions des pseudo-experts ne tiennent plus la route.

Les Wildcats de Moncton ne ressemblent pas du tout à une équipe de milieu de peloton.

L’équipe de Darren Rumble se retrouve plutôt au sommet du classement avec une fiche de 19-4-2-0 (40 points).

«Je ne croyais pas les gens qui disaient qu’on allait finir entre la 10e et la 12e position au classement. Je savais qu’on était une équipe de top 5 dans la ligue. Je savais qu’on pouvait rivaliser avec n’importe quelle équipe. Je ne suis pas du tout surpris de nos succès et on va essayer de continuer dans la même voie pour le reste de l’année.»

Les Wildcats, qui occupent le cinquième rang au classement des 10 meilleures équipes de la Ligue canadienne de hockey, seront de retour devant leurs partisans vendredi soir, alors qu’ils accueilleront le Phoenix de Sherbrooke au Centre Avenir.