Le retour des frères Bezeau met-il en danger le statut de favori des Alpines de Tracadie?

Les Alpines de Tracadie sont les champions en titre de la Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur et n’ont toujours pas subi la défaite en 2018-2019. En comptant les dernières séries éliminatoires, les hommes de l’entraîneur Edgar Mallais ont remporté 30 de leurs 33 derniers duels. Ce n’est pas rien. Jeudi de la semaine dernière, personne ne serait tombé en bas de sa chaise en apprenant que les Alpines étaient les grands favoris pour tout rafler à nouveau cette saison. Sauf que les choses ont drôlement évolué depuis.

En fait, avec les signatures des frères Bezeau, Billy et Tommy, il est à se demander si les Marchands de Shippagan ne méritent pas aujourd’hui d’être affublés du titre de favoris.

Ce qui est certain, c’est que le Big Three défensif que les Bezeau composent avec Marc-Antoine Robichaud fait des Marchands un adversaire plus que redoutable.

D’autant plus que la renaissance d’André-Oliva Roussel, catapulté de nouveau parmi l’élite du hockey senior grâce à des heures d’entraînement au CrossFit, le retour en santé de Charles Bergeron, toujours aussi constant dans son ardeur au travail, et la présence permanente de Samuel Paquet, qui cumule aussi les fonctions d’entraîneur, sont autant d’autres raisons de craindre l’équipe de la ville universitaire.

C’est sans oublier que les rumeurs vont bon train quant à un retour de René-Guy Haché, qui brille par son absence en ce début de saison.

Et là, pas un mot n’a encore été dit sur les Pierre-Paul Roussel, Samuel DeGrâce, Frédérick Jones, Guillaume Chiasson et autres joueurs d’impacts de l’équipe.

Les Marchands sont-ils les nouveaux favoris? La question a été posée à quelques joueurs des Alpines.

«C’est évident que ça va être plus compétitif avec l’arrivée de Billy et Tommy, révèle le défenseur étoile des Alpines, Kevin Landry. Par contre, je crois malgré tout que nous avons encore des bonnes chances de gagner la coupe. Et il ne faut pas oublier les Acadiens de Caraquet. Ils sont très rapides et s’ils se mettent à jouer ensemble dans un système, ça devrait bien aller pour eux. En tout cas, la ligue prend des forces et c’est plaisant à voir.»

Le vétéran Martin McGraw, qui en a vu d’autres au fil des années, ne voit pour sa part que du positif dans l’arrivée des frères Bezeau.

«Non seulement ça va être plus difficile pour nous et les autres équipes, mais la présence des Bezeau renforce pas mal leur défensive. Et si tu ajoutes Charles Bergeron et la possibilité que René-Guy Haché revienne, c’est clair que les Marchands vont avoir une très bonne équipe», indique McGraw.

«Mais au-delà de la force des Marchands, je pense que l’arrivée des Bezeau est surtout très bonne pour la ligue. Ce sont des joueurs locaux qui sont en mesure d’attirer plus de monde dans les arénas. Les partisans aiment voir des bons joueurs comme Billy Bezeau», confie Martin McGraw, qui totalise 437 buts et 625 passes pour 1062 points en 449 matchs dans le hockey senior depuis ses débuts en 2000-2001 à l’âge de 18 ans.

Daniel Basque voit lui aussi d’un bon oeil ce qui est en train de se dessiner dans la LHSAC.

«Nous voyons de plus en plus de joueurs revenir dans leur petite communauté et retrouver le plaisir de jouer au hockey, dit-il. La qualité du jeu s’en trouve du même coup meilleure et ça va juste faire en sorte que les clubs vont continuer de s’améliorer au fil des ans. C’est également très intéressant pour les rivalités. Il reste juste à souhaiter que les blessures ne viendront pas jouer un rôle dans la saison parce que ce serait vraiment plaisant de donner aux partisans le spectacle attendu.»

«Et puis, il n’y a personne qui a dit que ça allait être facile», ajoute Basque en riant, qui faisait bien sûr allusion au statut de favoris des Alpines.

Enfin, le gardien Charles Austin croit encore que les Alpines vont remporter le dernier match de la saison et savourer un autre championnat.

«Dans cette ligue, si tu ne te présentes pas, tu n’auras pas le succès espéré. C’est sûr que l’arrivée des Bezeau change le visage des Marchands. Mais ça ne rend pas la tâche plus facile ou moins facile que la saison dernière. Parce que ç’a été difficile la dernière saison. La preuve, la moitié de nos parties se sont terminées par une différence de deux buts ou moins. Nous sommes bons dans les situations difficiles et c’est d’ailleurs ce qui fait notre force en tant qu’équipe. Notre expérience fait en sorte que nous savons comment gagner et ce à chaque position. Nous excellons dans des matchs qui se jouent comme dans les séries finalement», souligne Austin.

«Le reste de la saison s’annonce compétitive et c’est d’ailleurs ce que nous souhaitons. De la compétition, c’est ce que Billy et Tommy apportent désormais à Shippagan, comme c’est aussi le cas pour Joël Blanchard à Caraquet. La ligue s’améliore et c’est excellent pour le spectacle. Ça fait longtemps que le hockey senior n’a pas autant fait parler de lui dans les réseaux sociaux. Et si les réseaux sociaux se sont animés, c’est grâce aux Bezeau et à leur réputation. Grâce à eux il va y avoir plus de monde dans les arénas», soutient Charles Austin.

Enfin une victoire pour les Navigateurs

Les Navigateurs de Baie-Sainte-Anne ont profité de la visite des Ice Dogs de Néguac pour récolter leurs deux premiers points au classement, samedi dernier, à l’aréna Adé-Thériault. Une victoire qui, sans l’ombre d’un doute, a permis à l’équipe de faire le plein de confiance.

Et de la confiance, c’est justement ce dont les Navigateurs (1-3-0, 2 pts) auront besoin, vendredi soir, parce que les Ice Dogs (0-4-0, 0 pt), qui seront cette fois-ci les hôtes, les attendent de pied ferme au Sportplex. Eux aussi ils veulent mettre des points au tableau.

N’empêche que chez les Navigateurs, cette confiance renouvelée est déjà plus que palpable. Une confiance qui s’explique par l’arrivée du gardien Daniel Vautour et l’ajout de plusieurs joueurs d’Elsipogtog, dont Brandon Paul, Dusty Levy, Tristan Joseph et Matthew Augustine.

«Je trouve que notre équipe est meilleure que les saisons précédentes», affirme l’attaquant Cédric LeBlanc.

«Daniel Vautour et les gars d’Elsipogtog apportent tous de l’expérience et du talent. Beaucoup d’entre eux ont joué soir au niveau senior, ou encore universitaire dans le cas de Daniel. Je sais que c’est encore le début de la saison et que les résultats ne sont pas si importants que ça, mais c’est sûr que nous voulons gagner vendredi soir», confie LeBlanc.

Le capitaine Daniel Poirier abonde dans le même sens que son coéquipier.

«C’est clair que l’équipe est meilleure avec l’ajout des nouveaux joueurs. Ce sont tous des gars avec de l’expérience et ils apportent tous un petit quelque chose de spécial dans l’équipe. Il nous reste maintenant à bâtir une meilleure chimie et de trouver les bonnes combinaisons pour les trios. Quelques entraînements devraient nous permettre d’y arriver», révèle Poirier.

Les Navigateurs pourront justement compter sur un nouveau joueur pour la rencontre de ce soir, soit Aaron Sock. Le jeune attaquant évoluait jusqu’à tout récemment avec les Colts de Cumberland dans la Ligue junior B de la Nouvelle-Écosse. Il avait accumulé deux buts et deux passes en six parties, tout en accumulant 30 minutes de pénalités.

Notons que les Navigateurs disputeront un deuxième match samedi. Les puissants Alpines de Tracadie (4-0-0, 8 pts) sont les visiteurs à Baie-Sainte-Anne.

Dans les autres matchs au programme en fin de semaine, les Acadiens de Caraquet (3-2-0, 6 pts) reçoivent les Ice Dogs, samedi, au Colisée Léopold-Foulem. Dimanche, les Acadiens et les Alpines en viendront aux prises au Complexe S.-A.-Dionne. Pour ce qui est des Marchands de Shippagan (3-2-0, 6 pts), ils ont congé de devoir ce week-end.