Les jeunes Timberwolves surprennent tous les experts

Depuis la saison 2003-2004, les Timberwolves de Miramichi n’ont présenté une fiche perdante qu’à deux reprises dans la Ligue de hockey des Maritimes. La première fois était en 2005-2006, puis c’est arrivé à une autre reprise en 2011-2012 avec comme principal marqueur l’actuel entraîneur d’Équipe Nouveau-Brunswick pour les Jeux du Canada, Philip Richer. Seuls les Bearcats de Truro ont fait mieux parmi les concessions actuelles, eux qui, d’ailleurs, ont toujours eu des saisons gagnantes depuis leur retour dans le circuit en 1997. C’est vous dire quand même la bonne et solide réputation dont dispose l’organisation du comté de Northumberland dans la MHL.

Cela dit, avant que ne s’amorce la présente campagne, plusieurs étaient d’avis que la saison 2018-2019 serait beaucoup plus difficile que les précédentes. En fait, aussi bien dire tout le monde y croyait.

La raison est fort simple, les T-Wolves sont la plus jeune équipe de la ligue avec seulement trois joueurs âgés de 20 ans (Tanner Somers, Elijah Francis et Johnny Foley) et trois autres de 19 ans (Jack DesRoches, Walker Campbell et James Walker). Juste pour vous donner une idée de la jeunesse des T-Wolves, sachez que les Ramblers d’Amherst sont composés de 17 joueurs de 20 et 19 ans.

Pourtant, même si la saison demeure encore assez jeune et que le château de carte peut finir par s’écrouler, les hommes de l’entraîneur Robert MacDonald montraient avant leur duel de jeudi soir contre les puissants Western Capitals de Summerside, une fiche positive de neuf gains, huit défaites et deux revers en prolongation.

Si les vétérans sont l’âme de cette formation, il n’en reste pas moins que les jeunes Matthew Briggs, Charles-André Cypihot, Éric Pelletier, Jérémie Hébert et Stewart Bagnell ont eux aussi eu un grand rôle à jouer avec les succès de l’équipe jusqu’ici.

«Parce que nous savions que nous avions une jeune équipe, nous avons commencé la saison avec une grande ouverture d’esprit, affirme Tanner Somers, l’un des deux joueurs locaux de l’équipe avec la jeune recrue de 16 ans Brendan Milson. Mais quand on regarde nos statistiques, force est de constater que nous faisons beaucoup mieux que ce dont les gens s’imaginaient à notre sujet en août.»

«Comme ils ont goûté soit à la LHJMQ ou encore à d’autres ligues junior A ailleurs au pays, nos vétérans apportent beaucoup d’expérience. Ces vétérans contribuent énormément à faciliter l’adaptation des jeunes dans cette ligue», mentionne le vétéran gardien des T-Wolves.

«L’ajout d’Elijah Francis, par exemple, est énorme pour nous. Ce ne sont pas toutes les équipes qui ont la chance d’avoir un gagnant de la du président et de la coupe Memorial dans leur vestiaire. Elijah apporte tout son vécu au sein de notre équipe, que ce soit sur la glace ou hors glace», explique Somers.

«J’ai personnellement expérimenté différents types de succès au fil des saisons, que ce soit une participation à la finale de la LHM ou encore une exclusion des séries éliminatoires (malgré une fiche gagnante en 2015-2016), et il m’est difficile de ne pas être excité pour l’avenir de cette équipe. Le fait que la contribution offensive vient de tous les joueurs démontre que ce groupe est spécial et que le meilleur est à venir. J’aime la façon dont le club progresse et je suis de plus en plus convaincu que nous serons capables de surprendre les autres formations d’ici la fin de la saison», révèle le portier de 5 pieds 10 pouces et 152 livres.

Les Timberwolves disputent trois matchs en fin de semaine dans la LMH. Outre leur match au Credit Union Place de Summerside, jeudi soir, ils accueilleront, samedi et dimanche, les Rapides de Grand-Sault et les Tigres de Campbellton au Centre civique de Miramichi.

«C’est l’un de nos plus importants week-ends de la saison, souligne Somers. Nous affrontons trois équipes de notre division et si nous parvenons à les vaincre ça va nous permettre d’améliorer notre classement. Pour nous, cette fin de semaine est fort simple au niveau stratégique. Nous nous devons d’être solides en défensive et l’offensive devra se débrouiller comme elle le fait si bien depuis le début de la saison. C’est ainsi que nous jouons chaque soir et nous en sommes fiers. Nous avons confiance dans notre façon de jouer et nous savons que nous pouvons battre n’importe quelle équipe de la ligue chaque soir.»

Parmi les autres matchs au programme dans la MHL, notons le duel entre les Rapides et les Tigres, vendredi, au Centre civique Memorial, de même que la confrontation entre les Bearcats de Truro et le Blizzard d’Edmundston, samedi, au Centre Jean-Daigle. Dimanche, les Bearcats rendront la pareille aux Rapides au Centre E. & P. Sénéchal.