Classique des écoles secondaires: doublé pour Mathieu-Martin

Les représentants de l’école Mathieu-Martin de Dieppe ont fait les choses en grand pour cette 44e Classique de hockey des écoles secondaires de Moncton. Pour la première fois depuis 2005, les Vedettes et les Matadors ont remporté le titre la même année.

La formation féminine a signé un triomphe de 6 à 4 sur les Cavalières de l’école Clément-Cormier de Bouctouche en finale, dimanche, au Centre Avenir de Moncton, pour décrocher la précieuse bannière.

Janelle Bastarache (2), Michelle Brideau, Gabrielle Arseneau, Annie Melanson et Emma Allain ont réussi les buts des gagnantes. Chloé Gallant (un tour du chapeau) et Monica Richard ont répliqué pour les Cavalières.

C’était évidemment la fête du côté des championnes après la rencontre.

«Ça fait quatre ans que je joue avec les Vedettes et on n’a jamais gagné la Classique, souligne l’attaquante Mélissa Laplante. C’est un sentiment incroyable. On a travaillé vraiment fort en équipe. C’est merveilleux. Je ne peux pas demander mieux.»

«On a commencé le tournoi avec des nouveaux trios et on a bien travaillé ensemble. On s’est parlé sur le banc et on est restées positives. Je pense que ça nous a beaucoup aidées, poursuit l’élève de 12e année. On était un peu nerveuses pour la finale, mais c’est tout un feeling d’avoir tout gagné.»

L’entraîneure Julie LeBlanc rayonnait après la belle victoire de son équipe.

«C’est un premier titre depuis plusieurs années (la dernière conquête des Vedettes remonte à 2005). Ce n’est pas une seule fille qui a gagné, c’est le travail de l’équipe au complet qui a fait la différence», souligne-t-elle.

«On perdait 3 à 1 en troisième, et pour leur enlever un peu de pression, on leur a dit d’avoir du plaisir et de jouer leur partie. Il y a une grande rivalité entre les Vedettes et les Cavalières. Ce sont deux équipes similaires. Il y a beaucoup de respect entre les deux formations. C’est toujours plaisant de jouer contre elles», mentionne la pilote des Vedettes.

L’institution de Bouctouche a mérité le titre en 2004, 2012, 2016 et 2017.

En 2018, les Flames de l’école Sir John A. MacDonald l’avaient emporté.

Du côté masculin, les Matadors ont mis la main sur leur deuxième sacre en trois ans, s’imposant 4 à 3 devant les Royals de l’école Riverview High, les champions de 2017.

Le deuxième filet du match d’Alex Melanson en troisième période a procuré le titre à la formation dieppoise.

Christian Richard et Connor Vande Meerakker ont réussi les autres buts des champions 2018.

«On a joué contre des bonnes équipes dans le tournoi et on a bien performé, raconte le capitaine Christian Richard. On a dirigé beaucoup de tirs au filet adverse et la stratégie a porté fruit. C’est l’effort de tout le monde et un bon travail d’équipe qui nous a permis de gagner.»

L’entraîneur Éric Laplante se réjouissait de voir les deux formations de l’école Mathieu-Martin triompher devant leurs partisans.

«C’est un plaisir de voir nos deux équipes l’emporter. Ce ne fut pas une partie facile en finale contre les Royals. On a connu des hauts et des bas, mais nos quatre trios ont bien travaillé», souligne-t-il.

«Même si c’était notre deuxième partie de la journée, on avait encore plus d’énergie qu’eux à la fin. Deux titres en deux tournois, c’est satisfaisant, mais la route n’est pas encore terminée. Ce n’est que le début.»

Il s’agissait du neuvième titre pour les Matadors, après les succès de 1981, 1982, 1985, 1986, 2005, 2010, 2014 et 2017.