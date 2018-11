Cross-country: Geneviève Lalonde ne rate pas son coup

Geneviève Lalonde ne compte plus les succès au niveau international. Mais elle n’avait jamais remporté le championnat canadien de cross-country. Ça, c’était avant samedi.

L’athlète de Moncton avait indiqué la semaine dernière que ce grand rendez-vous à Kingston, en Ontario, était à son horaire depuis longtemps.

Et elle s’est organisée pour ne pas rater son coup, même si elle n’avait jamais participé à une course de 10 km de sa vie.

Sa victoire est donc historique, rien de moins.

«Finalement, le 10 km s’est mieux passé qu’on pensait», lance-t-elle en riant.

«Je suis rentrée dans la course en étant un peu conservatrice, parce que je n’avais jamais couru sur cette distance. Chaque fois qu’on fait une distance pour la première fois, on est un peu hésitant au début. On ne sait pas vraiment à quoi s’attendre. On ne sait pas quand le mal va frapper», raconte-t-elle.

La fusée acadienne est montée sur la plus haute marche du podium, croisant le fil d’arrivée avec un chrono de 33m47s30c.

Elle a devancé Natasha Wodak (Colombie-Britannique) et Claire Sumner (Kingston) au fil d’arrivée dans le groupe des seniors. Comme c’est souvent le cas à ce temps-ci de l’année, il y avait de la boue à volonté sur le parcours!

Il s’agissait de la première course de cross-country de l’athlète âgée de 27 ans en plus de quatre ans.

Elle avait enlevé le titre du U Sports en 2011, alors qu’elle portait les couleurs de l’Université de Guelph (Ontario).

«J’avais quand même comme objectif d’être dans le groupe de tête et je suis restée avec Natasha Wodak, la détentrice du record canadien au 10 000m (10 km) sur piste et avec Claire Sumner, qui a gagné le titre canadien l’an passé», explique-t-elle.

«Je me sentais bien après deux tours (la course comprenant quatre tours de 2,5 km) et j’ai décidé de pousser un peu plus le rythme. Il n’y a personne qui m’a suivie, ce qui m’a permis de creuser l’écart au sixième kilomètre. Je me suis poussée à fond au dernier tour, même si c’est là que la douleur du 10 km a décidé de frapper!»

Mais elle n’était pas seule à cette compétition. Des figures familières étaient là pour l’encourager.

«J’avais mon entraîneur (Dave Scott Thomas), Joël Bourgeois (qui a été son entraîneur pendant de nombreuses années) et mon copain (John Rasmussen) qui étaient tous dans le secteur où ça faisait vraiment mal. C’était vraiment spécial de les avoir là et ça m’a donné un regain d’énergie pour les derniers mètres», souligne Lalonde.

«C’est un honneur de gagner ce titre parmi un groupe de filles tellement renommées, et parce que c’était ma première fois au 10 km. C’est une belle façon de célébrer la fin de ma saison 2018. J’ai eu des hauts et des bas cette année, mais c’est bien de terminer au sommet.»

Chez les U-18, Erin Vringer, de Saint-Jean, a terminé au cinquième rang du 5 km, avec un temps de 14m32s30c. Kendra Lewis (Colombie-Britannique) a remporté l’épreuve en 14m12s00c.

Danielle Keefe, de Fredericton, a complété l’épreuve en 29e position. Emily et Hannah Trites, toutes deux de Fredericton, ont terminé respectivement 49e et 74e.

Du côté masculin, l’Acadien François Richard a pris le 161e rang. Dans le groupe des U-20, Hannah Cormier, de Fredericton, a terminé 45e, alors qu’Emmanuelle Martin (aussi de Fredericton), terminait en 79e position. Chez les maîtres, Paul Thibodeau, de Moncton, a franchi le fil d’arrivée au 123e rang.