Plusieurs hockeyeurs acadiens aux Jeux du Canada

Hockey NB a dévoilé lundi la composition des deux équipes qui représenteront la province lors des Jeux d’hiver du Canada à Red Deer, en Alberta. Plusieurs athlètes acadiens vont faire partie de l’aventure.

La formation masculine (U-16), qui sera dirigée par Philip Richer, comprend les gardiens Pierre-Vincent Guignard (Pointe Alexandre) et Nicholas Sheehan (Moncton), ainsi que les arrières Jonathan Desrosiers (Dieppe), MacLaren Dick (Saint-Jean), Jack Dickie (Rothesay), Keegan Hunt (Moncton), Evan Nause (Riverview) et Eli Barnett (Riverview).

De plus, les attaquants Alex Cormier (Dieppe), Drew Elliot (Musquash), Alexis Daniel (Dieppe), David Doucet (Baie-Sainte-Anne), Yanic Duplessis (Saint-Antoine), Cole Fraser (Riverview), Cole Huckins (Fredericton), Charles Jackson (Saint-Jean), Dominic LeBlanc (Shediac), Carter McCluskey (Grand Bay-Westfield), Josh Nadeau (Saint-François) et Peter Reynolds (Fredericton) seront aussi de la partie.

Les adjoints de Richer seront Eric Neilson (Lincoln), Kevin Pottle (Fredericton) et Kirk Gormley (Fredericton).

Norbert Laforge (Grand-Sault) agira à titre de directeur des opérations.

«Ce fut un long processus de sélection, mais il nous a permis de bâtir exactement le genre d’équipe qu’on voulait avoir», mentionne l’entraîneur-chef, Philip Richer.

«Nous sommes très excités d’avoir autant de talent dans l’équipe. C’est un groupe qui a beaucoup de potentiel et nous avons très hâte de travailler avec eux.»

L’attaquant Yanic Duplessis se dit fier de représenter sa province et l’Acadie sur la scène nationale.

«Je suis content d’avoir fait l’équipe. Ça fait longtemps que je pense à ça», indique le joueur des Flyers de Moncton (midget AAA).

«Je veux montrer que je peux compétitionner avec les meilleurs joueurs du Canada. Comme équipe, c’est sur qu’on va viser une médaille. On veut montrer que le Nouveau-Brunswick peut rivaliser avec les autres provinces», indique le patineur âgé de 15 ans.

Le contingent féminin (U-18) sera dirigé par l’ancienne des Tommies de l’Université St. Thomas, Kayla Blackmore.

Son groupe comprendra les gardiennes Annick Boudreau (Memramcook) et Shaylin McFarlane (Miramichi) ainsi que les arrières Marie-Ève Laplante (Saint-Pons), Dominique Cormier (Sainte-Marie-de-kent), Emy Maude Chiasson (Shippagan), Katie Cameron (Riverview), Stéphanie Léger (Dieppe) et Arianne Roy (Petit-Rocher-Ouest).

S’ajoute les attaquantes Janelle Bastarache (Memramcook), Olivia Eustace (Riverview), Érica Plourde (Pigeon Hill), Catherine Foulem (Dieppe), Kaleigh Roberts (Lutes Mountain), Emma Bishop (Dieppe), Clody Lisanne Chiasson (Shippagan), Catriona Cormier (Dieppe), Valérie Haché (Shippagan), Mireille Martin (Moncton), Shani Rossignol (Drummond) et Tiah Schicilone (Saint-Jean).

Les adjoints de Blackmore seront Monika Cormier (Moncton), Warren Mason (Moncton) et Eric Pye (Fredericton).

«Les filles travaillent fort depuis le début du processus et ils montrent déjà des gros progrès. Nous sommes confiants qu’avec une bonne éthique de travail et de la détermination, nous serons en mesure d’accomplir quelque chose de spécial en février à Red Deer», avance Kayla Blackmore.

L’attaquante Érica Plourde pense que son équipe veut aller jusqu’au bout.

«J’étais vraiment excitée d’être choisie parce que les Jeux du Canada, c’est vraiment une belle expérience à vivre. Ça fait plusieurs années qu’on s’entraine pour ça. C’est plaisant de voir qu’on peut y arriver même si on vient d’une petite place dans la Péninsule acadienne», mentionne celle qui s’aligne avec le Lightning du Nord.

«Notre but est d’aller gagner une médaille à Red Deer. On a une bonne équipe de travaillantes et je pense qu’on peut surprendre.»

Shani Rossignol parlait aussi de fierté.

«C’est vraiment gros pour moi. C’était vraiment inattendu, mais c’est une belle surprise», raconte la patineuse âgée de 16 ans.

«Je suis vraiment fière de pouvoir représenter ma province. Il n’y a aucun mot pour décrire comment je me sens. On va là pour gagner une médaille d’argent. Ça prend du travail et de la détermination.»

Les Jeux du Canada se dérouleront du 15 février au 2 mars 2019.