Cross-country: Lalonde croit pouvoir réaliser quelque chose de spécial

Athétisme Canada a fait savoir que l’Acadienne Geneviève Lalonde et le Britanno-Colombien Lucas Bruchet seront les têtes d’affiche de l’équipe canadienne de cross-country qui représentera le pays aux Championnats de la NACAC, le 16 février à Port of Spain à Trinité-et-Tobago, puis aux Mondiaux de l’IAAF, le 30 mars, à Aarhus au Danemark.

«J’ai eu tant de plaisir avec un groupe relevé aux Championnats canadiens et j’ai eu le privilège d’avoir de l’aide tôt dans la course», révèle Lalonde, qui n’avait pas couru d’épreuve de cross-country en presque cinq ans.

«Nous avons une équipe phénoménale pour les deux compétitions et si nous avons toutes de belles courses et que nous travaillons ensemble, nous pouvons réaliser quelque chose de spécial», poursuit la nouvelle championne canadienne.

«Chaque fois que j’enfile ce maillot, c’est comme si c’était la première fois. C’est comme si je mettais l’uniforme d’une super-héros. Tout d’un coup tu as une responsabilité d’être incroyable et de représenter ton pays avec fierté et honneur», ajoute Lalonde à propos de la sensation de faire partie de l’équipe nationale.

De son côté, le triple champion canadien Lucas Brunet n’a pas caché sa joie de retrouver sa place au sein de l’équipe nationale.

«Après mon absence cet été, j’ai cru que je devais me prouver à moi-même que je pouvais encore rivaliser avec les meilleurs au Canada. Tu ne sais jamais comment le retour à l’entraînement et à la compétition peut se passer après une longue pause. La défense de mon titre a validé tout le travail acharné que j’ai investi dans les derniers mois», raconte Bruchet.

«J’ai hâte de courir au Danemark. J’ai l’impression que ce sera un parcours difficile avec beaucoup de boue, comme ce qu’on a vu à Kingston. Je sais que cela m’avantage et je crois avoir l’occasion de réaliser quelque chose de spécial. Je sais que les Africains ont tendance à dominer outrageusement le Top 20, mais je vais me botter le derrière pour tenter de me faufiler au sein de ce groupe et de bien terminer. Il y a quelque chose de magique quand on porte le maillot du Canada sur ses épaules. Rien ne surpasse ce sentiment et j’ai bien hâte de le revivre», affirme Brunet.

Notons qu’en 2017 le Canada a remporté l’or chez les femmes, autant chez les athlètes senior que chez les moins de 20 ans aux Championnats de la NACAC, alors que les hommes ont mis la main sur l’argent (senior) et le bronze (U-20) à la même compétition.

Les têtes d’affiche de l’équipe féminine U-20 sont Brogan MacDougall, qui n’est pas étrangère au cross-country après avoir remporté des titres internationaux individuels et d’équipe à de grandes compétitions, ainsi qu’Evan Burke, le nouveau détenteur du record canadien U-18 sur 3000 mètres (8:14.99 réalisé aux Jeux olympiques de la jeunesse 2018).

Plus d’informations sur les Championnats de cross-country de la NACAC 2019 se trouvent sur www.athleticsnacac.org, alors que d’autres renseignements à propos des Championnats du monde de cross-country de l’IFAF 2019 se trouvent sur www.iaaf.org.

Équipe nationale de cross-country du Canada 2019

U-20 féminin

Nom Lieu de résidence

Makenna Fitzgerald Kamloops, C.-B.

Anne Forsyth London, Ont.

Brogan MacDougall Kingston, Ont.

Taryn O’Neill Kelowna, C.-B.

Maggie Smith Halifax, N.-É.

Charlotte Wood Bracebridge, Ont.

U-20 masculine

Nom Lieu de résidence

Evan Burke London, Ont.

Andrew Davies Sarnia, Ont.

Joshua Desouza Brampton, Ont.

Ibrahim Kedir Toronto, Ont.

Nicolas Mota Newmarket, Ont.

Maximus Thiessen Calgary, Alb.

Senior féminin

Nom Lieu de résidence

Katelyn Ayers Orillia, Ont.

Geneviève Lalonde Moncton, N.-B.

Jessica O’Connell Calgary, Alb.

Andrea Seccafien Guelph, Ont.

Claire Sumner Calgary, Alb.

Natasha Wodak North Vancouver, C.-B.

Senior masculin

Nom Lieu de résidence

Lucas Bruchet White Rock, C.-B.

Ehab El-Sandali Toronto, Ont.

Evan Esselink Courtice, Ont.

Rory Linkletter Calgary, Alb.

Benjamin Preisner Milton, Ont.

Mike Tate Heatherton, N.-É.