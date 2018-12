Des renforts pour les Tigres et le Blizzard

Les Tigres de Campbellton viennent de frapper un très grand coup en s’assurant les services de l’attaquant de 16 ans Dawson Stairs pour la balance de la saison.

Stairs, l’un des plus beaux espoirs des Sea Dogs de Saint-Jean dans la LHJMQ, montrait un dossier de 21 buts et 24 passes pour 45 points en 30 parties avec les Selects de l’Académie de hockey de South Kent dans l’État du New Hampshire. Il a aussi pris part à trois rencontres des Sea Dogs, où il a amassé une mention d’aide.

Le centre gaucher de Fredericton, qui a envisagé d’évoluer dans la NCAA, a été sélectionné par les Sea Dogs en septième ronde (109e au total) en juin.

Stairs devrait être en uniforme vendredi soir alors que les Tigres accueillent les Mariners de Yarmouth.

De son côté, le Blizzard d’Edmundston a mis la main sur un nouveau défenseur en Aleck Forcier, qui évoluait jusqu’à tout récemment avec les Weeks Crushers de Pictou County. Le Blizzard a cédé en retour un choix de cinquième ronde au repêchage de 2020, de même que des considérations futures.

Réputé pour son jeu robuste, l’arrière montréalais de 20 ans avait enregistré deux buts et cinq passes en 23 rencontres cette saison. Il sera en uniforme dimanche pour affronter les Tigres de Campbellton au Centre Jean-Daigle.

Notons par ailleurs que les Rapides de Grand-Sault ont échangé le joueur de centre de 19 ans Brennan Laverty aux Wildcats de Valley, en retour d’un choix de huitième ronde pour le repêchage de 2019. En 12 duels, le hockeyeur de Moncton avait été limité à deux passes avec les Rapides.