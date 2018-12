Une autre tuile tombe sur la tête des Panthères

Deux semaines après avoir perdu les services des frères Bezeau, Billy et Tommy, une autre tuile vient de tomber sur la tête des Panthères du Haut-Madawaska avec le départ d’un autre joueur importé, l’ancien capitaine des JC’s de Bouctouche Jacques Cormier.

Sur leur plateforme Facebook, la direction des Panthères a publié le message suivant afin de réconforter leurs partisans: «Soyez sans crainte. Malgré les départs de certains joueurs ces dernières semaines, vos Panthères sont loin de baisser les bras. Nous sommes actuellement en train de réorienter notre équipe afin de vous donner encore une autre bonne saison de hockey».

En six parties, Cormier montrait une fiche de cinq buts et six passes pour 11 points.

Malgré le départ des Bezeau et Cormier, les Panthères demeurent tout de même un club à surveiller avec les Dean Ouellet, Adam Laite, Danny Chiasson, Alex Émond et Alexandre Soucy, entre autres, de même que le duo composé de Billy Asselin et Sam Pearson devant le filet.