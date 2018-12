Les Ambassadeurs de Saint-Jacques brouillent les cartes

Depuis la saison 2012-2013, bon an mal an, ce sont surtout les Panthères du Haut-Madawaska et les Castors de Saint-Quentin qui ont tenu le haut du pavé dans le Circuit Régional de Hockey. Pourtant, les Ambassadeurs de Saint-Jacques sont toujours là, pas très loin. En fait, si ça n’avait été d’eux en 2015, on parlerait aujourd’hui d’un total balayage des Castors et des Panthères au cours des six dernières années, eux qui ont soulevé la Coupe Président respectivement à trois et deux reprises pendant cette période.

Et de la façon dont se comportent les Ambassadeurs depuis deux semaines, il faut se demander s’ils ne vont pas encore une fois venir troubler la domination des Rongeurs et des Félins du CRH.

Non seulement les Ambassadeurs (7-3-0, 14 pts) occupent-ils le deuxième rang du classement général, mais ils surfent présentement sur une séquence de quatre victoires consécutives. Qui plus est, l’équipe présente la meilleure défensive du circuit après cinq semaines d’activités avec seulement 34 buts alloués. Les Panthères (8-1-1, 17 pts) et les Castors (6-3-1, 13 pts) suivent avec respectivement 38 et 39 filets accordés à l’adversaire.

«Nous sommes pas mal contents de notre début de saison, avoue le gardien Stéphane Lavoie. À l’interne, à cause de notre profondeur, nous étions pas mal convaincus que nous allions figurer parmi les équipes de tête. Cela dit, pas au point de nous voir aussi près du premier rang.»

Lavoie croit que l’arrivée du vétéran Jean-Philippe Soucy se veut d’une importance capitale. Même si le défenseur de 40 ans tire encore son épingle du jeu sur le plan offensif, comme en témoignent ses 11 points (1-10) en 10 duels, c’est surtout la qualité de son jeu défensif qui fait la différence selon Lavoie.

«C’est un gars qui a roulé sa bosse dans le hockey professionnel et dans la Ligue Nord-Américaine, révèle Lavoie. Il a le don de calmer tout le monde rien que par sa façon de jouer et de se comporter. Pour nos jeunes, il joue aussi un peu le rôle du mononcle ou du papa dans le vestiaire. C’est un grand leader.»

Le vétéran David Carrier partage le même avis que Lavoie au sujet de Soucy.

«C’est un gros morceau de notre équipe. Tu vois qu’il a joué du gros calibre de jeu. Avec son expérience, c’est comme si les plus jeunes avaient accès à un autre entraîneur», révèle Carrier, qui entame sa 11e campagne avec les Ambassadeurs.

Auteur de 13 points (5-8) en huit parties, Carrier est toutefois d’avis que les récentes acquisitions de Mike Sorensen et Michel Lavoie rapportent également beaucoup à l’équipe.

«Nous avons une très belle profondeur cette saison avec un bon mélange de vétérans et de jeunes. Cela dit, même si nous visons le championnat, nous ne nous voyons pas nécessairement comme les grands favoris. Nous sommes encore dans l’ombre des Panthères et des Castors. Il reste toutefois beaucoup de hockey à jouer d’ici les séries et de toute façon la vraie saison commence vraiment après Noël», ajoute Carrier qui, visiblement, veut éviter de voir l’équipe se péter les bretelles à ce stade-ci de la campagne.

Les Ambassadeurs auront justement l’occasion de démontrer leur savoir-faire en fin de semaine, alors qu’ils affronteront coup sur coup deux des puissances du circuit. Vendredi, ils accueillent les Castors, puis samedi ils seront à Kedgwick pour se mesurer au Dynamo (6-4-0, 12 pts).

En bref… Six autres matchs sont au programme en fin de semaine dans le CRH. Vendredi: Bas-Madawaska (2-6-2, 6 pts) vs Témiscouata (2-7-1, 5 pts), Kedgwick vs Haut-Madawaska. Samedi: Saint-Basile (3-7-0, 6 pts) vs Perth-Andover (6-4-0, 12 pts), Haut-Madawaska vs Saint-Quentin. Dimanche: Témiscouata vs Saint-Basile, Perth-Andover vs Bas-Madawaska… Dean Ouellet, des Panthères, domine la colonne des pointeurs du CRH avec 40 points (12-28). Il est suivi de ses coéquipiers Danny Chiasson (16-18=34) et Adam Laite (17-13=30). Sylvain Dubé (15-13=28) et Mathieu Loisel (10-15=25), tous deux des Ambassadeurs, complètent le top 5… Parlant de Sylvain Dubé, il aura été régulier comme une horloge dans le camp des Ambassadeurs depuis la saison 2011-2012. En 170 rencontres de saison régulière, Dubé a amassé pas moins de 203 buts et 198 passes pour 401 points. Il a de plus contribué 53 buts et 56 passes en séries éliminatoires depuis le printemps de 2013…