À 15 ans, l’Acadien Zacky Michaud fait déjà parler de lui

Alors qu’il est en train de compléter sa préparation en vue de son match du 15 décembre contre le Franco-Ontarien Patrick Gourde, l’Acadien Zacky Michaud a appris cette semaine que son duel d’arts martiaux mixtes face au Québécois Jasser Ettaieb en janvier a été sacré combat de l’année chez les adolescents au sein de la Montreal Fight League.

Michaud, qui avait remporté ce combat par étranglement dès la première ronde, était évidemment content de l’heureuse nouvelle. Pour lui, il s’agit d’une deuxième distinction similaire puisqu’il avait aussi été honoré en 2017 pour son duel gagnant contre le Québécois Nawaz Werari.

«J’apprécie cette récompense, affirme le jeune Saint-Quentinois qu’on surnomme Iceman. C’est un combat (contre Etaieb) dont je suis fier.»

«Ça avait été un très bon combat de Zacky contre Etaieb, confie son entraîneur Bruno Lurette. Il avait réussi une belle projection dans la pure tradition du judo et il a complété ça avec un étranglement arrière. Zacky n’arrête pas de s’améliorer. Non seulement il est toujours au gymnase, mais il s’entraîne également dans le sous-sol chez lui.»

Au sujet de son combat du 15 décembre, à Drummondville, Michaud (5v, 2d) est bien conscient que la tâche ne s’annonce pas facile.

«Gourde est un champion mondial de karaté, mais j’y vais quand même pour la victoire, indique Michaud, qui va combattre chez les moins de 125 livres.»

«Zacky est plus que prêt et il est très motivé, soutient pour sa part Bruno Lurette. Je crois sincèrement qu’il a de bonnes chances de battre Gourde. Il est discipliné et il se bat avec intelligence. Tout devrait bien aller. Zacky n’est plus le p’tit jeune qu’il était. Il est même en mesure de faire des combats d’entraînement avec les plus vieux et il est déjà très compétitif.»

«En fait, il est même dangereux pour certains d’entre nous», ajoute-t-il en riant.

Michaud est d’autant plus décidé à vaincre Gourde qu’il veut s’en servir comme tremplin pour la prochaine année qui s’annonce fort occupée.

«J’ai pour objectif d’aller chercher deux ceintures chez les amateurs dans la prochaine année, dont un titre canadien. Ça va être une grosse année pour moi», mentionne l’athlète âgé de seulement 15 ans.

Il est déjà acquis que Zacky Michaud prendra part au gala pro-am Lumberjacks en mai au Centre civique Memorial de Campbellton.