Les boxeurs Dominic et Jani Babineau vivront de grandes émotions à Moncton

Dominic Babineau est doublement enthousiaste pour le gala du 15 décembre au club Lions de Moncton. D’abord parce qu’il en sera à un premier combat depuis le 5 mai, mais aussi en raison de la présence de sa soeur Jani qui effectuera un retour sur le ring après une absence de près de huit ans. Un gala qui se veut de plus historique puisque ce sera vraisemblablement la première fois dans l’histoire du pays qu’un duo frère et soeur fait partie d’une même carte de boxe professionnelle.

Pour la première fois de sa carrière professionnelle, Babineau (9v, 1d, 8 K.-O.) entamera un combat sans avoir eu l’occasion d’étudier son adversaire. Bien qu’il soit surnommé Explosivo dans son pays et qu’il compte 16 combats professionnels (10v, 6d, 5 K.-O.), le Mexicain Paul Vazquez n’a semble-t-il jamais été filmé. Du moins, on ne trouve aucune vidéo ou image de l’un de ses combats.

«Tout ce dont j’ai vu de lui c’est son visage sur Facebook, affirme le boxeur de Richibucto-Village. C’est aussi la première fois qu’il se bat à l’extérieur du Mexique. J’imagine qu’il va vouloir tout donner dès la première ronde. Mon plan est d’abord de l’étudier. Puis, à la deuxième ronde, je passerai mon examen.»

«Les chances sont bonnes pour que ce combat ne dure pas longtemps. Mais en même temps, on ne sait jamais, c’est peut-être un tough», mentionne l’athlète âgé de 27 ans qui combattra à 132 livres dans ce duel prévu pour six assauts.

«Ça fait déjà deux mois que je m’entraîne pour ce combat. Je sais que ça peut paraître long comme préparation, mais ça faisait longtemps que je n’avais pas boxé et je voulais m’assurer de retrouver ma pleine forme. Ç’a été un bon camp d’entraînement et je n’ai pas eu à gérer de bobos», confie-t-il.

Comme d’habitude, Dominic Babineau a livré très peu de rondes d’entraînement pendant sa préparation. Et dans son cas, c’est volontaire.

«Je ne vois pas l’utilité de faire trop de rondes d’entraînement. Je trouve que c’est mieux pour moi en tout cas. Roy Jones Jr. a longtemps été champion du monde et il faisait lui aussi la même chose. À mes yeux, les rondes d’entraînement sont autant de raisons de se blesser. Et puis, j’aime mieux me faire payer pour me faire taper dessus. Je me contente donc d’en faire un peu, mais pas trop souvent. Moins tu en fais, moins tu dois composer avec des coups à la tête», explique-t-il.

Lors de son dernier combat présenté au Centre civique de Miramichi, Babineau avait triomphé par arrêt de l’arbitre devant un autre Mexicain, Arturo Lopez. Il s’agit d’ailleurs de son unique autre combat en 2018.

«Ça n’a pas été comme c’était prévu dans la dernière année, avoue-t-il. La prochaine année sera sûrement plus occupée. En tout cas, les étoiles sont en train de s’aligner. Même que j’ai déjà deux combats qui sont aussi bien dire garantis, dont un combat de championnat canadien en mai à Richibucto contre Joey Laviolette (9v, 2d, 5 K.-O.). Ce n’est pas encore confirmé, mais ça regarde très bien. Et puis il y a aussi de grosses chances pour que j’affronte Kyle McNeil (9v, 3d, 2 K.-O.) en février à Miramichi.»

Notons par ailleurs que la grande finale de la carte concoctée par le promoteur Ian MacKillop mettra aux prises le champion canadien des poids moyens Nathan Millier (12v, 2d, 2n), d’Elsipogtog et le Mexicain Genaro Tico Ortiz (8v, 4d, 2n).

Robbie Cameron (6v, 6d), de Moncton, affrontera pour sa part le Montréalais Kenny Chery (0v, 1d) dans un duel de super-moyens.

Enfin, on aura aussi droit à un match entre les lourds légers Alex Paul (1v, 0d), de Fredericton, et Aaron Crawley (3,v 2d), de Dartmouth.

Jani Babineau «nage dans le bonheur»

Dominic Babineau dit se sentir plus excité que de coutume en vue du gala du 15 décembre au club Lions de Moncton. Et la coupable de son état d’esprit est évidemment sa soeur Jani.

«Elle est vraiment en excellente forme, soutient-il. Les gens vont revoir le 15 décembre la Jani du temps qu’elle était chez les amateurs. Elle est tout le contraire de ce qu’elle était lors de son premier seul combat professionnel en mars 2011. Jani n’avait pas fait ses débuts professionnels pour les bonnes raisons à l’époque. Elle buvait, elle se droguait et elle ne s’entraînait pas. Tout ce qu’elle voulait dans le temps c’était de se voir dans le journal.»

«La Jani d’aujourd’hui est là pour les bonnes raisons. Elle s’est entraînée sérieusement et elle est prête. Écoute, elle a même un six pack sur le ventre», lance-t-il sur un ton admiratif.

«J’ai un sentiment de fierté à la regarder aller. Pourtant, il y a un an, j’avais dit à mes parents qu’elle ne serait pas longtemps avec nous si elle continuait comme ça. C’est incroyable le changement qui s’est opéré en elle depuis. Je ne l’ai jamais vu en si bonne forme de sa vie», mentionne-t-il.

La belle condition physique de Jani est d’ailleurs confirmée par la principale intéressée.

«Je j’ai jamais été aussi en forme même chez les amateurs, jure-t-elle. J’ai tellement hâte du 15 décembre. Je suis très excitée. Ça fait déjà deux semaines que j’ai des papillons dans le ventre. Je nage dans le bonheur.»

Pas question toutefois de jouer le jeu des prédictions. Elle sait surtout très bien que ce serait présomptueux de sa part de le faire, elle qui s’est fait corriger par l’Ontarienne Amanda Beaudin lors de son seul duel chez les professionnelles en 2011. Et malgré ses multiples rondes d’entraînement face la boxeuse amateur Kathryn Yeomans dans les derniers mois, la pugiliste âgée de 28 ans n’est pas sans savoir que son opposante, la Mexicaine Estefania Orozco (1v, 2d), a plus d’expérience qu’elle.

«Je suis confiante, mais je suis aussi sur mes gardes. Je préfère ne rien prédire. Je ne connais même pas le background de mon adversaire. Tout ce que je sais est que je suis déjà à mon poids de combat (112 livres) et que je vais probablement porter un maillot bleu blanc et rouge comme les couleurs de l’Acadie», dit-elle avec humour.

«Et mon père (Éric) sera aussi dans mon coin. D’ailleurs, le plus difficile pour nous deux sera de ne pas se mettre à brailler avant que le combat ne commence», ajoute-t-elle en riant aux éclats.