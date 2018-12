La défensive mène l’attaque des Wildcats

On dit qu’une bonne attaque part toujours de la défensive. Les arrières des Wildcats de Moncton l’ont prouvé dimanche après-midi au Centre Avenir, alors que leurs sept mentions d’aide ont mené l’équipe locale à un gain de 6 à 2 sur les Sea Dogs de Saint-Jean.

Tristan De Jong a récolté trois passes, alors que ses coéquipiers Jonathan Aspirot et Jordan Spence en ont amassé deux chacun.

Les filets des vainqueurs (22-9-2-0, 46 points) ont été l’oeuvre de Mika Cyr (14e et 15e), Jeremy McKenna (21e et 22e), Kyle Foreman (1er) et Jakob Pelletier (19e).

Ce dernier a ajouté trois mentions d’aide à sa récolte de la journée.

Michael Campoli (2e) et Anthony Boucher (6e) ont riposté pour les visiteurs (4-24-2-1, 11 points).

Malgré la victoire, on ne sautait pas de joie dans le vestiaire des Wildcats. On reconnaissait que les jeunes Sea Dogs ont offert une opposition coriace.

«Nous avons eu un bon départ avec une avance de 2 à 0, mais ils ont obtenu un bond favorable (la rondelle a dévié sur le bâton d’Alexander Khovanov) sur leur premier but. Nous avons finalement pu marquer quelques buts en deuxième période», racontait l’entraîneur-chef Darren Rumble.

«Quand on joue de la bonne façon, on marque des buts parce qu’on n’est pas embouteillé dans notre zone», ajoute-t-il.

Le pilote a d’ailleurs salué le travail de ses défenseurs dans ce match.

«Ils ont tous disputé un bon match défensivement. Jack Tucker a certainement fait un gros pas en avant, Tristan de Jong aussi. Jonathan Aspirot joue du bon hockey depuis le début de la saison, comme Jordan Spence d’ailleurs. Et ça paraît depuis que Gabriel Sylvestre est revenu au jeu. C’est bien de les voir mériter un petit bonbon avec quelques points», analyse-t-il.

En attaque, Jakob Pelletier et Jeremy McKenna ont pris les bouchées doubles en évoluant sur deux trios.

«Les deux nous donnent du gros hockey présentement. J’avais une place sur le trio de Khovanov et les deux ont bien répondu. Je savais que ce serait le cas. Ils sont toujours là quand l’équipe a besoin d’eux.»

Dans l’autre vestiaire, c’était le calme plat. Malgré une bonne sortie, les Sea Dogs ressortent encore bredouilles.

«Ils ont travaillé plus dur que nous au cours des deux premières périodes, mais je dirais qu’on a gagné la troisième. On s’est concentré sur le plan de match et on a envoyé des rondelles profondément dans leur zone. On a gagné la période et c’est ça qu’on voulait», mentionne le joueur acadien Jérémie Jacob.

«C’est certainement difficile de jouer des bonnes parties et de perdre quand même. Mais on a une jeune équipe qui manque d’expérience. C’est un processus et il faut continuer de rester positif.»

Les Wildcats ont disputé le match sans l’attaquant Anderson MacDonald, qui n’était même pas au Centre Avenir d’ailleurs.

Les rumeurs font état d’un transfert vers le Titan d’Acadie-Bathurst dans son cas, moyennant des choix au repêchage.

Le tout devrait être rendu officiel lors de l’ouverture de la période des transactions, le 16 décembre.

Deux autres revers pour le Titan

Le Titan d’Acadie-Bathurst (5-24-0-1, 11 points) a subi deux autres revers en fin de semaine face à des adversaires de sa propre division.

Vendredi soir, la troupe de Mario Durocher s’est inclinée 4 à 2 devant les Screaming Eagles du Cap-Breton (18-12-1-1, 38 points), dans une rencontre disputée au Centre 200 de Sydney.

Les visiteurs avaient pourtant pris les devants avec le troisième de la saison du défenseur Michael Ivan.

Brooklyn Kalmikov (9e) a ramené son équipe dans la rencontre quelques minutes plus tard, mais Noah Dobson (9e) relançait le Titan avec moins de quatre minutes à jouer au premier engagement.

Les locaux ont finalement explosé pour trois buts sans riposte en troisième période (le 5e d’Ian Smallwood, le 7e de Declan Smith et le 6e d’Isiah Campbell) pour l’emporter.

Le lendemain soir, le Titan a limité la grosse machine offensive des Mooseheads de Halifax (22-7-1-0, 45 points) à seulement 26 tirs au but.

Sauf que les Néo-Écossais ont trouvé le moyen de déjouer les gardiens adverses à six reprises dans un gain de 6 à 0.

Benoit-Olivier Groulx (16e et 17e), Jake Ryczek (4e), Arnaud Durandeau (15e), Xavier Parent (6e) et Ben Higgins (4e) ont enfilé les buts des gagnants.

Cole McLaren a stoppé les 14 rondelles dirigées vers lui pour récolter le blanchissage.