Tournoi Bleu et Or: les Cavalières enlèvent la finale

Les Cavalières de l’école Clément-Cormier de Bouctouche ont remporté une deuxième bannière de suite, lors du tournoi annuel Bleu et Or de l’Université de Moncton. L’équipe de Daniel Richard s’est imposée 3 à 2 devant les Vedettes de l’école Matthieu-Martin de Dieppe en finale, dimanche après-midi à l’aréna J.-Louis-Lévesque.

Madeleine Richard a été la grande étoile de la rencontre avec deux buts en troisième période. Anika Cormier a réussi l’autre. Janelle Bastarache a touché la cible à deux reprises du côté des Dieppoises.

«On a travaillé dur toute la fin de semaine. On voulait notre revanche sur Mathieu-Martin puisqu’on avait perdu en finale il y a deux semaines (la Classique des écoles secondaires de Moncton)», raconte l’attaquante Chloé Gallant.

«Tout s’est bien passé en fin de semaine. Nous sommes allées chercher quatre grosses victoires et on a bien terminé ça en finale. C’est la deuxième année de suite qu’on tire de l’arrière dans le dernier match contre les Vedettes et qu’on réussit à revenir pour gagner», ajoute-t-elle.

«On a vraiment travaillé comme une équipe. Le tournoi est vraiment un gros succès pour nous. On a eu des parties plus difficiles, mais dans l’ensemble, je dirais qu’on a pas mal dominé.»

Les Cavalières semblent donc prêtes pour le Championnat provincial de hockey scolaire féminin AAA, qui sera justement disputé à Bouctouche en février.

De son côté, l’entraîneur-chef Daniel Richard se disait heureux de la prestation de sa troupe.

«Les filles ont joué des bonnes parties en fin de semaine. On avait un plan pour contrer Janelle Bastarache, mais elle a quand même réussi deux buts», mentionne-t-il.

«Même si Mathieu-Martin a pris une avance de 2 à 1, on n’a pas lâché en troisième période. On pouvait voir que les filles voulaient vraiment la victoire. On a été chanceux de faire deux buts rapides en fin de partie, dont le dernier avec une minute à faire pour gagner.»

Les Cavalières ont encore du pain sur la planche avant les séries éliminatoires, puisque les tournois de Fredericton et d’Edmundston sont au menu pour l’équipe de Bouctouche au début de l’année 2019.