Série des étoiles: les Aigles Bleus snobés

Malgré leur excellent début de saison (8-7-3), les Aigles Bleus de l’Université de Moncton ne semblent pas encore assez bons aux yeux de U Sport. Un total de huit joueurs du Sport universitaire de l’Atlantique (SUA) vont faire partie de l’équipe d’étoiles qui affrontera Équipe Canada junior dans une semaine à Victoria. On retrouve des patineurs de toutes les bonnes équipes en Atlantique, sauf du Bleu et Or.

La situation chatouille pas mal de monde à Moncton, d’autant plus que l’entraîneur-chef des Reds de l’Université du Nouveau-Brunswick (qui est entraîneur adjoint avec l’équipe d’étoiles), Gardiner MacDougall, a convaincu les dirigeants de nommer cinq de ses joueurs au sein de la formation, soit les arrières Matt Murphy et Marcus McIvor, ainsi que les attaquants Kris Bennett, Mark Simpson et Christopher Clapperton.

La direction de l’U de M a pourtant proposé les candidatures du gardien Étienne Montpetit, ainsi que des attaquants Maxime St-Cyr, Marc-Anthony Therrien et Vincent Deslauriers.

Aucun n’a été retenu, à la grande déception de l’entraîneur-chef Judes Vallée.

«On avait des bons candidats, mais on nous a dit que ça devait être des joueurs de deuxième année», explique-t-il.

Montpetit et St-Cyr sont des joueurs de première année, même si on pourrait argumenter que ce dernier est avec l’équipe depuis deux ans.

Il n’a pu jouer l’an dernier parce qu’il a évolué dans le hockey professionnel la saison précédente.

«On a tout fait pour le faire passer, mais ça n’a pas fonctionné. Je te dirais que même (Gardiner) MacDougall a essayé de nous aider, sans succès», indique Vallée.

Le pilote est déçu, mais affirme que la situation sera très différente en 2019.

«On y va une étape à la fois. L’an prochain, ils n’auront pas le choix. Je te garantis qu’on va avoir des joueurs dans cette équipe.»

Un petit coup d’oeil sur les statistiques révèle pourtant que quelques patineurs du Bleu et Or auraient bien mérité cette petite reconnaissance.

Maxime St-Cyr est de loin le meilleur buteur du circuit avec 18 filets en 18 rencontres.

Il vient au cinquième rang des meilleurs pointeurs avec 24 points.

Marc-Anthony Therrien est tout juste derrière lui avec 23 points.

Étienne Montpetit affiche la deuxième meilleure efficacité du SUA à ,918.

Des candidats sérieux qui n’ont pourtant pas été retenus.

L’entraîneur Gardiner MacDougall dit comprendre la déception des partisans des Aigles Bleus.

«Maxime St-Cyr connait toute une première moitié de saison. Je pense que dans le futur, il aura sa chance», souligne-t-il.

Selon lui, les équipes qui ont atteint le niveau national au cours des dernières saisons, comme les universités de la Saskatchewan, de l’Alberta ou du Nouveau-Brunswick ont un avantage certain aux yeux des dirigeants.

L’argument est que leurs joueurs ont prouvé leur valeur lors d’événements de haut calibre.

Le pilote des Reds reconnait qu’il s’agit d’une belle récompense pour des athlètes souvent ignorés au repêchage de la LNH.

«Chaque fois qu’on peut représenter notre ligue, c’est un bel honneur et une chance en or pour nos joueurs de se faire voir. Le but est aussi de préparer l’équipe nationale junior le mieux possible. Je pense que le groupe de l’an passé a fait tout un travail de ce côté avec deux parties qui se sont terminées par un seul but de différence», mentionne celui qui en sera à sa seconde expérience derrière le banc de l’équipe d’étoiles (la première remonte à 2001).

«C’est une belle reconnaissance pour les gars de troisième ou quatrième année qui songent à entreprendre une carrière au niveau professionnel après leurs études. Il y aura plus de recruteurs à ces parties qu’à une rencontre du calendrier régulier du SUA».

Les autres joueurs du SUA qui prendront part à l’événement sont Alexander Peters (St. Mary’s), Holden Cook (St. Francis Xavier) et Hunter Garlent (St. Mary’s).

L’équipe comprend quatre joueurs de l’Université de la Saskatchewan et quatre autres de l’Université de Calgary, en plus de l’entraîneur-chef Mark Howell.

La première rencontre aura lieu le mercredi 12 décembre à Victoria, en Colombie-Britannique.